Cannes 2019: Un scurtmetraj românesc a fost selectat în secţiunea Semaine de la Critique

Scurtmetrajul românesc "Ultimul drum spre mare", regizat de Adi Voicu, a fost selectat la cea de-a 58-a ediţie a secţiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, au anunţat luni organizatorii evenimentului, potrivit Agerpres.

Titlurile filmelor incluse în selecţia oficială au fost anunţate în cadrul unei conferinţe de presă de Charles Tesson, istoric şi critic de film, devenit în 2011 delegat general al secţiunii Semaine de la Critique.Potrivit sinopsisului său oficial, publicat pe site-ul Semaine de la Critique, secţiune paralelă a renumitului festival francez, acest scurtmetraj are o durată de 12 minute şi prezintă povestea a şase pasageri care merg la mare şi se află împreună într-un compartiment de tren. După un timp, între pasageri se instalează neîncrederea, iar unii dintre ei îşi pierd sângele rece. Continuarea călătoriei se transformă într-un coşmar.Adi Voicu, născut pe 7 iunie 1980 în oraşul Braşov, deţine o diplomă în arte vizuale şi cinematografie obţinută la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. A regizat documentarele "Faces" (2006), "Metrobranding" (2010) şi "Victoria" (2011), care au fost selectate în festivaluri precum Nyon, Jihlava, Leipzig şi CPH:DOX. Scurtmetrajul său "Fog" (2017), primul lui film în calitate de regizor de ficţiune, a câştigat Marele Premiu al Juriului la Festivalul Premiers Plans din Angers şi trofeul Centaurul pentru Cel Mai Bun Film de Debut la festivalul Message to Man din Sankt Petersburg în 2017. Proiectul său intitulat "Capturing Sami", primul lungmetraj al regizorului Adi Voicu, a primit finanţare din partea CNC.În competiţia de scurtmetraje ale secţiunii Semaine de la Critique, filmul românesc "Ultimul drum spre mare" (Adi Voicu, România) va concura cu următoarele producţii cinematografice: "Dia de festa" (Sofia Bost, Portugalia), "Fakh" (Nada Riyadh, Egipt-Germania), "Ikki Illa Meint" (Andrias Hogenni, Danemarca-Insulele Feroe), "Journey Through a Body" (Camille Degeye, Franţa), "Kolektyviniai sodai" (Vytautas Katkus, Lituania), "Lucia en el limbo" (Valentina Maurel, Belgia-Franţa-Costa Rica), "The Manila Lover" (Johanna Pyykko, Norvegia-Filipine), "Mardi de 8 a 18" (Cecilia de Arce, Franţa), "She Runs" (Qiu Yang, China-Franţa).

Citește și: Doliu - Un cunoscut producător de filme a murit



Selecţia de lungmetraje este alcătuită din următoarele filme: "Abou Leila" (Amin Sidi-Boumédične - Algeria, Franţa), "Ceniza Negra" (Sofía Quirós Ubeda - Argentina), "Hvítur, Hvítur Dagur" (Hlynur Pálmason - Islanda, Danemarca, Suedia), "J'ai perdu mon corps" (Jeremy Clapin, Franţa), "Nuestras Madres" (Cesar Diaz - Belgia, Franţa), "The Unknown Saint" (Alaa Eddine Aljem - Maroc, Franţa, Qatar, Germania, Liban), "Vivarium" (Lorcan Finnegan - Irlanda, Belgia).



Secţiunea Seance Speciale va fi deschisă de filmul "Litigante", de Franco Lolli, va include lungmetrajele "Tu merites un amour", de Hafsia Herzi, şi "Les heros ne meurent jamais", de Aude Lea Rapin, şi două calupuri de scurtmetraje: "Demonic", de Pia Borg, "Naptha", de Moin Hussain, şi "Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You", de Brandon Cronenberg, respectiv "Invisivel Heroi", de Cristele Alves Meira, şi "Tenzo", de Katsuya Tomita. Filmul care va închide Seance Speciale va fi "Dwelling in the Fuchun Mountains" (Gu Xiaogang - China).



Festivalul Internaţional de Film de la Morelia deţine în acest an statutul de invitat special al secţiunii Semaine de la Critique.



Juriul secţiunii Semaine de la Critique va decerna trofeul Grand Prix Nespresso pentru cel mai bun lungmetraj, premiul Decouverte Leitz Cine pentru scurtmetraj şi Premiul Fundaţiei Louis Roederer pentru cel mai bun artist debutant.



În acest an, cineastul columbian Ciro Guerra va prezida secţiunea Semaine de la Critique.



Cea de-a 58-a ediţie a secţiunii Semaine de la Critique se va desfăşura în perioada 15 - 23 mai.



Consacrată descoperirii noilor talente din industria cinematografică, această secţiune, înfiinţată în 1962, selectează doar cineaşti aflaţi la primul sau la al doilea lungmetraj din filmografiile lor.