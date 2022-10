Cântăreaţa de rap Little Simz a câştigat Mercury Prize pentru albumul Sometimes I Might Be Introvert

Cântăreaţa de rap Little Simz a câştigat, marţi, Mercury Prize pentru cel de-al patrulea ei album de studio "Sometimes I Might Be Introvert", triumfând în faţa concurenţilor Harry Styles şi duo-ului indie rock Wet Leg, scrie Reuters. Artista în vârstă de 28 de ani, nominalizată în 2019 pentru albumul "Grey Area", s-a aflat între favoriţii la premiu pentru albumul apreciat de critici. Ea a învins 11 nominalizaţi la premiu, artişti pe care i-a menţionat în discursul ei.

"Cu toţii am făcut albume incredibile, cu toţii am schimbat vieţile oamenilor prin muzica noastră şi acesta este cel mai important lucru, aşa că acesta este pentru noi cu adevărat”, a spus Little Simz.

Într-un interviu pentru ziarul The Guardian anul trecut, artista britanico-nigeriană a spus despre album: „Eu sunt această persoană introvertită care are toate aceste gânduri, idei şi teorii nebuneşti în cap şi nu simt întotdeauna că sunt capabilă să le exprim altfel dacă prin arta mea".

Printre nominalizaţii de anul acesta s-au numărat pianistul scoţian de jazz Fergus McCreadie pentru „Forest Floor”, „Tresor” al cântăreţei galeze Gwenno, care este aproape integral cântat în dialectul cornish şi fostul membru One Direction, Harry Styles, pentru albumul său „Harry’s House”.

Actriţa nominalizată la Oscar Jessie Buckley şi fostul chitarist de la Suede Bernard Butler au fost nominalizaţi pentru colaborarea lor apreciată de critici „For All Our Days That Tear The Heart”, iar cântăreaţa Joy Crookes pentru albumul ei de debut „Skin” şi rapperul Kojey Radical pentru albumul său de debut „Reason to Smile".

„Supernova”, creaţie al duetului rock Nova Twins, „Prioritise Pleasure” al muzicianului Self Estiem, „Seventeen Going Under” al cântăreţului şi compozitorului Sam Fender, albumul de debut omonim al lui Wet Leg şi albumul de debut post-punk al lui Yard Act „The Overload” au completat lista.