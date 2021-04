Cântăreaţa şi actriţa Hilary Duff va juca într-un serial continuare a 'How I Met Your Mother'

Cântăreaţa şi actriţa Hilary Duff va fi protagonista unui serial continuare a succesului „Cum am cunoscut-o pe mama voastră/ How I Met Your Mother”, informează News.ro.

Noua producţie, intitulată „How I Met Your Father”, a fost comandată de Hulu, scrie Variety.

Sophie, interpretată de Duff, îi povesteşte fiului ei cum l-a cunoscut pe tatăl lui: istorisirea aduce telespectatorul înapoi în 2021, unde Sophie şi grupul ei de prieteni încearcă să afle cine sunt, ce vor să facă în viaţă, cum să se descurce cu aplicaţiile pentru întâlniri şi nenumăratele opţiuni.

Nu este clar dacă serialul va fi legat în vreun fel de cel original.

„How I Met Your Father” va fi scris Isaac Aptaker şi Elizabeth Berger („This Is Us”, „Love, Victor”), care vor fi şi producători executivi, la fel ca Craig Thomas şi Carter Bays, creatorii „How I Met Your Mother”.

Hilary Duff, cunoscută pentru rolurile din „A Cinderella Story”, „The Perfect Man”, „Gossip Girl” şi „Lizzie McGuire”, va fi producător al serialului.

„Ca mare fan al «How I Met Your Mother», sunt onorată şi chiar puţin emoţionată că Craig şi Carter îmi vor încredinţa continuarea copilului lor”, a transmis Duff.

Serialul „How I Met Your Mother”, cu nouă sezoane şi peste 200 de episoade, a fost difuzat de CBS între anii 2005 şi 2014. Din distribuţie au făcut parte Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel şi Alyson Hannigan.