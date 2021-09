Cântăreţul Elton John, în vârstă de 74 de ani, va fi supus unei operaţii de şold

"La sfârşitul vacanţei de vară, am căzut şi sufăr, de atunci, de dureri de şold şi de un disconfort considerabile", a declarat megastarul într-un comunicat. "În pofida unui program de recuperare intensiv şi a tratamentului specializat, durerea a continuat să se înrăutăţească şi mi-a fost din ce în ce mai dificil să mă mişc", a mai spus el.



"Am fost sfătuit să mă operez cât mai curând posibil pentru a-mi recăpăta pe deplin forma fizică şi pentru a mă asigura că nu există complicaţii pe termen lung", a mai spus Elton John.



Această intervenţie chirurgicală ar trebui să-i permită "să-şi reia turneul în ianuarie 2022 la New Orleans", se mai arată în comunicat.



Cântăreţul, cunoscut pentru hituri precum "Candle In The Wind", "I'm Still Standing" sau "Your Song", va participa totuşi la etapa de la Paris a concertului de caritate "Global Citizen" din 25 septembrie 2021. "Este vorba doar de cinci melodii, este un efort fizic foarte diferit de cel depus timp de aproape trei ore în fiecare seară în turneu şi călătoria pe timp de noapte dintr-o ţară în alta", a mai spus el.



"Ştiu cât de răbdători au fost fanii mei uimitori de când COVID a provocat anularea turneului anul trecut şi mi se frânge inima să vă fac iarăşi să aşteptaţi. Vă promit: spectacolele se vor relua anul viitor", a conchis cântăreţul.



Concertele sale programate pentru 10, 12 şi 13 octombrie 2021 la Accor Arena din Paris sunt, prin urmare, amânate pentru 25, 27 şi 28 iunie 2023.



Cântăreţul şi-a început turneul de rămas bun, numit "Farewell Yellow Brick Road", în 2018, planificând peste 300 de concerte în trei ani în întreaga lume, înainte ca acesta să fie afectat de situaţia sanitară provocată de pandemia de coronavirus.