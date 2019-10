Ivelin Popov, căpitanul naţionalei Bulgariei, s-a declarat ruşinat de incidentele rasiste produse fanii bulgari la meciul cu Anglia, din preliminariile Euro-2020, potrivit news.ro.

La pauză, Popov, 31 de ani, 88 de selecţii, a mers la galerie şi a încercat să-i facă pe suporteri să înceteze jignirile rasiste. Gestul său a fost lăudat de jucătorii naţionalei Angliei, în condiţiile în care intervenţia căpitanului bulgar a avut efect.

"Bineînţeles că mă simt ruşinat. Suntem 11 la 11, nu contează culoarea ta, nu e nicio problemă, toţi suntem la fel, suntem o familie foarte mare în fotbal, toată lumea şi numai noi, dacă suntem împreună, putem opri aceste lucruri rele. A fost important că am vorbit (n.r. - cu fanii), deoarece este o foarte mare problemă pentru toţi, pentru federaţia noastră, pentru Anglia şi, dacă ei spuneau mai multe cuvinte urâte, probabil ar fi oprit meciul. O să avem o pedeapsă mare şi asta nu e bine pentru fotbalul bulgar, deoarece alţi jucători care vor să vină aici aud ce s-a scandat şi ce s-a spus urât, ceea ce nu e bine pentru nimeni. Era 4-0 la pauză, erau foarte furioşi şi mi-au spus: Dar când începi să vorbeşti cu ei, înţeleg până la urmă. Cred că a doua repriză a fost mai bună. Nu vreau să fie aşa, nu este bine pentru noi, pentru federaţie, pentru ţară. Cum mă simt? Nu mă simt bine pentru că nu am jucat bine, am pierdut cu 0-6 şi în plus ceea ce s-a întâmplat a fost teribil. Trebuie să înceteze. În Bulgaria avem o echipă ca Ludogoreţ, care are jucători din fiecare ţară, nu am auzit niciodată de acest fel de robleme în campionatul intern şi nu ştiu de ce au făcut aşa, deoarece mulţi dintre bulgari sunt suporteri ai fotbalului englez. Sunt fan cluburi ale echipelor Chelsea, Liverpool, Manchester, este incredibil şi nu ştiu de ce au făcut asta. Pentru mine e incredibil, e o surpriză. În fiecare oraş sunt fan cluburi, ca în Sofia, fiecare mare echipă are mai multe fan cluburi", a declarat mijlocaşul echipei FC Rostov, potrivit mirror.co.uk.

Meciul Bulgaria - Anglia, scor 0-6, disputat luni seară, în preliminariile CE-2020, a fost întrerupt de două ori din cauza insultelor rasiste. Cei vizaţi de insultele rasiste au fost fundaşul Tyrone Mings şi atacanţii Marcus Rashford şi Raheem Sterling. Fanii bulgari au imitat sunete de maimuţă, au făcut salutul nazist şi i-au batjocorit pe jucătorii oaspeţi.