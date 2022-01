Cardi B a obţinut despăgubiri în valoare de patru milioane de dolari în procesul de defăimare intentat unei youtuberiţe

Cântăreaţa rap americană Cardi B a obţinut despăgubiri în valoare de 4 milioane de dolari în procesul de defăimare intentat deţinătoarei unui canal de YouTube, care a numit-o "prostituată", "dependentă de cocaină" şi a afirmat că are herpes, informează AFP.

Vedeta, în vârstă de 29 de ani, pe numele real Belcalis Marlenis Almánzar, a dat-o în judecată pe youtuberiţa Tasha K, specializată în ştiri despre celebrităţi, pentru răspândirea de "zvonuri răuvoitoare" şi informaţii "degradante" în circa 20 de videoclipuri, potrivit procesului verbal al plângerii formulate de cântăreaţă, potrivit Agerpres.

Cardi B a mai obţinut rambursarea cheltuielilor medicale în valoare de 25.000 de dolari şi a celor de judecată în valoare de 1,3 milioane de dolari.

Tasha K mai afirmase în videoclipurile sale, vizualizate de milioane de ori pe YouTube, că viitorii copii ai vedetei americane se vor naşte cu retard mintal.

Născută în cartierul Bronx, din New York, Cardi B a devenit celebră prin piese precum "Bodak Yellow", "I Like It" şi "Money".

Ea este acuzată de implicarea într-o altercaţie într-un club de striptease din Queens, New York.