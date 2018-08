Carmen Dan, contrazisă de fapte: Prefectul şi viceprimarul Capitalei NU s-au aflat la punctul de comandă (surse)

Lucrurile se complică în scandalul violenţelor de la miting, iar oficialii încep să îşi paseze responsabilităţile. Surse participante la operaţiunea din 10 august susţin că ministrul Carmen Dan nu a prezentat evenimentele aşa cum s-au petrecut.

În conferinţa de presă de duminică, ministrul Carmen Dan a susţinut că în punctul de comandă s-au prezentat prefectul Capitalei și unul dintre viceprimarii Primăriei Municipiului București. Potrivit unor surse guvernamentale, prefectul şi viceprimarul au fost găzduiţi într-o încăpere a Secretariatului General al Guvernului, nu la punctul de comandă.

Punctul de comandă este locul în care se ţine jurnalul de luptă, iar prefectul şi viceprimarul nu au avut acces la aşa ceva.

Aşa cum STIRIPESURSE.RO informa încă din a doua zi de după protest, ministrul Carmen Dan a coordonat intervenţiile, una dintre deciziile asteia fiind şi chemarea unor efective de jandarmi din alte judeţe, în baza articolului 17 din Legea 550/2004: "Unităţile şi subunităţile de jandarmi pot acţiona, cu aprobarea prealabilă a ministrului administraţiei şi internelor şi la ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, in orice zonă a ţării, alta decat cea de responsabilitate permanentă, in funcţie de situaţia operativă existentă, in condiţiile legii."

Prefectul Capitalei ar fi avut doar rolul de a contrasemna deciziile luate la punctul de comandă, de structura militară şi de ministrul Carmen Dan.