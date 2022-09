Cătălin Drulă a explodat din cauza includerii bisericilor pe lista beneficiarilor de compensații la factura electrică: Festival al bătăii de joc

Asistăm la un festival al bătăii de joc față de cetățeni și firme,declară la RFI președintele USR, Cătălin Drulă, care comentează amendarea OUG pe energie de către coaliție, la doar două săptămâni de la aprobarea ei în Guvern: „E ca acel banc celebru cu rabinul”. OUG ce reglementează schema de plafonare și compensare din energie va fi modificată. PSD a depus mai multe amendamente în Parlament, prin care vrea prețuri plafonate pentru biserici, farmacii și Metrorex.

„Asistăm la un festival al bătăii de joc față de țara asta, față de cetățeni și față de firmele ei. Cred că sintagma corectă este Ordonanța care modifică Ordonanța care introduce schema de plafonare, adică a fost o Ordonanță dată în aprilie, noi am spus și atunci că e proastă, apoi, Guvernul a venit acum două săptămâni cu o Ordonanță care o modifică și care a aruncat în aer mai ales zona de companii mari din România și acum, după două săptămâni, iarăși urmează să fie modificată în Parlament. Cel mai grav lucru din această a doua Ordonanță, cea dată acum două săptămâni, este că scoate peste noapte, fără nici o consultare cu industria, plafonarea pentru companiile mari din România. E vorba de 2.000 de companii de stat și private, care reprezintă 50% din cifra de afaceri a tuturor companiilor din România, 35% din numărul de angajați, care se trezesc cu o țeapă luată, pentru că Guvernul a dat Ordonanța din aprilie și a spus 12 luni veți avea curentul la 1 leu/kwh, după care, după cinci luni din cele 12, deși oamenii și-au făcut planuri de afaceri, sunt o grămadă de salarii care depind de asta, vine și scoate plafonarea peste noapte și aruncă în aer costurile cu energia ale acestor companii”, spune Cătălin Drulă.

În opinia sa, ”chestiunea cu Metrorexul, cu bisericile este o sfidare, pur și simplu”.

„E ca acel banc celebru cu rabinul care spune că dacă n-ai loc în casă, ia și animalele și după ce le scoți ți se pare că ai loc. Adică toată lumea avea plafonare până acum două săptămâni și bisericile și Metrorex, o scoate Guvernul PSD-PNL, pentru că Guvernul e cu PSD la masă, cu domnul Grindeanu vicepremier, cel care are în subordine Metrorex, trebuie doar să ridice două degete în ședința de Guvern și să spună nu e OK, după care vine domnul Ciolacu și lansează așa tema vom acorda plafonare pentru biserici, Metrorex și așa mai departe. Păi, toate astea aveau plafonare până acum două săptămâni, voi ați scos-o. La Metrorex, am făcut un calcul, pe luna septembrie va însemna o factură de 40-50 de milioane de lei și ca să avem un punct de referință, acum un an, când eram ministrul Transporturilor, se plăteau 5-6 milioane de lei pe lună pentru curent. Cam asta este ce au reușit să facă cu această Ordonanță foarte prost scrisă cea din aprilie, o țeapă dată cea de acum din septembrie și lucrurile par că nu se opresc aici””, încheie Drulă.