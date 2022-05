Catalogul muzical al trupei rock britanice Pink Floyd ar putea fi vândut cu 500 de milioane de dolari

Catalogul muzical al trupei rock britanice Pink Floyd face obiectul unor propuneri de cumpărare lansate de Warner Music şi BMG, o companie germană specializată în administrarea drepturilor de autor asociată fondului american KKR, a anunţat vineri cotidianul cu specific economic Financial Times, citat de AFP.

Acordul privind vânzarea catalogului muzical al trupei Pink Floyd ar putea să depăşească pragul de 500 de milioane de dolari, potrivit Financial Times, care citează surse familiarizate cu dosarul acestei achiziţii, potrivit Agerpres.ro.

El ar putea să fie semnat pentru o sumă mai mare decât cea prevăzută anul trecut în contractul privind vânzarea catalogului muzical al rockerului Bruce Springsteen către Sony Music, pentru suma record de 550 de milioane de dolari, potrivit presei americane, a adăugat Financial Times.

Pink Floyd, un grup de rock progresiv condus de David Gilmore şi Robert Plant, este una dintre trupele cu cele mai mari vânzări de discuri din istoria industriei muzicale, graţie unor piese de mare succes, precum "Money", "Wish You Were Here" şi "Comfortably". Albumele sale s-au vândut în peste 250 de milioane de copii pe plan mondial, precizează site-ul bestsellingalbums.org.

Vânzările privind cataloagele muzicale ale unor artişti celebri s-au înmulţit în ultimii ani, odată cu cele ale unor artişti precum David Bowie, Bob Dylan, Sting şi Tina Turner, care, conform presei internaţionale, ar fi fost la rândul lor achiziţionate cu sute de milioane de dolari.