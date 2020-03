Cauza morții lui Martin Tudor - Fostul portar a mai avut probleme cardiace

Fostu portar al Stelei, Martin Tudor, a murit la doar 43 de ani în locuința preitenei lui din Reșița, în urma unui infact. Porivit fostului său coechipier Laurențiu Diniță, Martin Tudor avea un istoric medical ca și cardiac, acesta suferin un preinfarct în urmă cu ceva timp.

"Sunt şocat, tremur tot de când am aflat vestea, în urmă cu câteva minute. Ieri a fost ziua mea şi chiar am vorbit cu el la telefon, mi-a urat la mulţi ani şi părea foarte ok. Într-adevăr a mai avut o problemă, nu s-a simţit bine. A făcut un preinfarct, a stat internat o zi la spital, i-au făcut investigaţii şi îmi închipuiam că nimic nu era grav, din moment ce i-au dat drumul. Ştiu că s-a speriat foarte tare. Nu am cuvinte să spun ce simt acum. Dumnezeu să-l odihnească", a declarat Laurenţiu Diniţă.