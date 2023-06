Caz controversat în Columbia: o tânără de 19 ani susține că a fost lăsată însărcinată de un spirit rău

O columbiană însărcinată în vârstă de 19 ani, care susține că nu a avut niciodată relații intime cu un bărbat, insistă că a fost lăsată însărcinată de un "spirit rău".

Tânăra a stârnit recent controverse pe rețelele de socializare latino după ce a declarat pentru TV Malambo, un post de presă din Columbia, că ea crede că a fost însărcinată de o forță supranaturală. Femeia a spus că, după ce a avut vise ciudate și a simțit prezențe supranaturale în camera ei, a început să nu-i mai vină ciclul, iar mama ei a dus-o la un ginecolog pentru un control. Atunci, "virgina" de 19 ani, care susține că nu s-a culcat niciodată cu un bărbat, a aflat că era însărcinată.

"Nu am fost cu niciun bărbat, deodată nu mi-a mai venit menstruația și mama m-a dus la un control la un centru de sănătate și acolo am aflat că am rămas însărcinată", a declarat femeia, potrivit odditycentral.com.

Tânăra de 19 ani a recunoscut că versiunea ei este greu de crezut și recunoaște că nici ea nu înțelege pe deplin cum a rămas însărcinată.

Povestea tinerei a stârnit o dezbatere aprinsă în mediul online, unii susținând că fata a inventat pur și simplu povestea pentru că nu vrea ca părinții ei să afle că a avut relații intime cu un bărbat, iar alții îi iau apărarea și spun că au auzit povești similare.

"Spune adevărul, am mai auzit și alte cazuri ca acesta", a comentat o persoană. "Ultimul lucru pe care tatăl sau mama ei ar trebui să-l facă este să o dea afară din casa familiei".

În Columbia, fetele cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani rămân însărcinate mai des decât în majoritatea celorlalte țări din lume.

Această fată de 19 ani nu este prima care susține că a fost lăsată însărcinată de o forță supranaturală. În 2021, am scris despre o femeie indoneziană care a susținut că o rafală de vânt a lăsat-o însărcinată.