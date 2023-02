Caz incredibil la DNA: Un primar a dat copiii afară din tabără ca să își ducă propria familie!

Fostul primar al comunei Vedea din judeţul Giurgiu, fostul viceprimar, un fost angajat al Primăriei şi fosta directoare a şcolii din localitate au fost trimişi în judecată de DNA după ce ar fi scurtat perioada petrecută de elevi într-o tabără obţinută în cadrul unui proiect cu fonduri europene. După plecarea copiilor, la acea pensiune s-au cazat fostul primar, împreună cu rude şi prieteni, şi persoane invitate de directoare, scrie News.ro.

DNA explică cum s-au petrecut faptele

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor Marian Ţaga, la data faptelor primar al comunei Vedea, judeţul Giurgiu, pentru folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, şi fals intelectual, Cristina Daniela Tudor, la data faptelor director al Şcolii Gimnaziale ”Apostol Arsache”, pentru complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, şi fals intelectual, Alexandru Şerban, la data faptelor viceprimar al comunei Vedea, judeţul Giurgiu, pentru complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, şi fals intelectual, Stelian Coardă, la data faptelor angajat al primăriei comunei Vedea, judeţul Giurgiu, pentru complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, şi fals intelectual.

Și o companie a fost complice

Totodată, a fost deferită justiţiei S.C.Hofner Com S.R.L., pentru complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, şi complicitate la fals intelectual.

DNA arată, într-un comunicat de presă transmis vineri, că, în 2019, Şcoala Gimnazială ”Apostol Arsache” din comuna Vedea, judeţul Giurgiu, condusă de Cristina Daniela Tudor, s-a calificat în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene (”SCOP – Şcoală, Comunitate, Oportunitate, Participare”) prin care elevii acesteia urmau să beneficieze de o tabără de şapte zile în staţiunea Rânca, judeţul Gorj, activitate care, din cauza pandemiei de Covid-19, a fost amânată până în anul 2021.

”Concret, tabăra a fost organizată de SC Hofner Com S.R.L, în perioada 05-11.07.2021, pentru un număr de 45 elevi şi cinci însoţitori, conducătorul grupului fiind directorul Şcolii Gimnaziale «Apostol Arsache», Tudor Daniela Cristina. În momentul în care grupul de copii şi profesori a ajuns la pensiune, elevii ar fi fost anunţaţi că vor sta de fapt doar patru nopţi din totalul celor şase (conform contractului). La data de 09.07.2021, după plecarea copiilor din tabără, la pensiunea respectivă s-ar fi cazat, până în data de 11.07.2021, inculpatul Ţaga Marian împreună cu mai multe persoane (rude şi prieteni), fără însă ca vreuna dintre acestea să achite vreo sumă de bani pentru cazare şi masă, aceste servicii fiind acoperite din fondurile nerambursabile destinate elevilor”, afirmă procurorii.

De asemenea, în perioada 5-9 iulie 2021, la pensiune s-ar fi cazat alte cinci persoane, invitate de Daniela Cristina Tudor, costurile cu cazarea şi masa fiind acoperite tot din fondurile nerambursabile destinate elevilor.

Ulterior, în 12 iulie 2021, edilul de atunci, Marian Ţaga, împreună cu ceilalţi inculpaţi, persoane fizice, ar fi aprobat un proces-verbal de recepţie servicii de organizare tabără de vară, în care ar fi atestat în mod nereal că acea activitate s-ar fi desfăşurat conform condiţiilor în baza cărora au fost obţinute fondurile europene. Înscrisul respectiv şi alte documente ar fi fost depuse de SC Hofner Com S.R.L la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene care a decontat suma de 53.298 lei, aferentă organizării taberei. În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă cu suma menţionată. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.