Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

Duminica, 6 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

Tragerea Joker: (5) 11, 27, 6, 4, 41

Tragerea Noroc Plus: 7, 7, 2, 0, 8, 5

Tragerea LOTO 5/40: 35, 4, 28, 11, 19, 15

Tragerea SUPER NOROC: 2, 5, 9, 3, 4, 7

Tragerea NOROC: 3, 8, 9, 1, 6, 1, 2

Tragere 6 din 49: 35, 16, 25, 9, 23, 49

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,6 milioane lei (peste 362.300 de euro). La Noroc, reportul cumulat este in valoare de peste 1,4 milioane lei (peste 300.600 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 201.000 de lei (peste 43.100 de euro)

La Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 15.400 lei.

Joker– Cel mai mare report din istoria acestui joc

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,70 milioane lei (peste 4,2 milioane de euro).

