Ce programe găsim la TV de Crăciun - Filme şi concerte, maraton „Friends”, documentare şi meciuri din Premier League

Filme de colecţie, comedii şi animaţii, concerte, un maraton „Friends”, documentare şi meciuri din Premier League se numără între programele difuzate de Crăciun de posturile româneşti de televiziune.

TVR 1

În Ajun de Crăciun, de la ora 17.00, telespectatorii TVR 1 vor cunoaşte noi poveşti şi oameni de valoare, într-un nou sezon al emisiunii „România veritabilă”. Între invitaţi - fiicele lui Ion al Glanetaşului, tulnicăreasa Mariana Gligor, olarul Ioan Cococi, vătaful vătafilor - Nichita Dragomira şi peste 100 de căluşari din Oltenia, filantropul Marian Doldurea, scriitorul Emanoil Barbu, viticultorul Josefin Florea, principele Nicolae, dirijorul Stelian Stoica şi Junii Jidveiului, ciobanul Ion Danci şi ţărăncile actriţe Flori Dumitrene.

În Ajunul Crăciunului, de la ora 18.35, va fi difuzată emisiunea „Bine faci, bine găseşti!”, pornind de la exemplele de dăruire şi generozitate oferite de Regina Maria, Prinţul Charles şi Custodele Coroanei Margareta a României.

În aceeaşi zi, de la 21.10, TVR 1 transmite în direct concertul extraordinar „Silent Night”, ce are loc pe scena Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei, unde vor interpreta Orchestra Simfonică Bucureşti şi Big Band-ul Radio, dirijor Andrei Tudor, grupul vocal Acapella, corul de copii Sunetul Muzicii şi interpreţii Loredana, Monica Anghel, Luminiţa Anghel, Paula Seling, Irina Baianţ, Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Andrei Lazăr, Ionuţ Ungureanu şi Aurelian Temişan.

Seara de 24 decembrie se va încheia cu filmul „Crăciun fericit!/ Joyeux Noel” (Franţa, Germania, Marea Britanie, 2005), de Christian Carion, cu Diane Kruger, Guillaume Canet şi Benno Furmann. Lungmetrajul, care a fost nominalizat la Oscar, va începe de la ora 23.00.



Ca în fiecare an, ziua de Crăciun începe la TVR 1, la ora 09.00, cu o ediţia specială „Universul Credinţei”, care va include şi transmisiunea în direct a Slujbei de Crăciun.

Ediţii speciale „Tezaur folcloric”, vor fi difuzate miercuri, joi şi vineri, de la ora 13.00.

De la 17.30, va fi difuzată animaţia „Doamna şi vagabondul/ Lady and the Tramp” (SUA, 1955), regizată de Clyde Geronimi şi Wilfred Jackson, iar de la ora 19.00, ediţia specială „Izolaţi în România”.





Iuliana Tudor prezintă semifinala „Vedeta populară”, miercuri, de la ora 21.00.



Pentru 26 decembrie, TVR 1 propune, de la ora 10.10, „Mary Peppins” (1964), de Robert Stevenson, cu Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson şi Glynis Johns în distribuţie. Filmul a fost recompensat cu cinci premii Oscar şi un premiu Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă.

Pe 27 decembrie, de la aceeasi oră, va fi difuzat filmul de aventuri „Un Crăciun cu peripeţii/ A Doggone Christmas” (SUA, 2016), de Jim Wynorski, cu Dominique Swain, Rib Hillis şi Lauren Parkinson în distribuţia.

Thrillerul „Agatha Christie: vinovat fără vină” (2018), cu Bill Nighy, Anna Chancellor şi Anthony Boyle, va fi difuzat în două părţi, pe 26 şi 27 decembrie.





Concertul Voltaj „Ca la 20 de ani”, susţinut anul acesta la Sala Polivalentă din Bucureşti, va fi difuzat pe 26 decembrie, de la 22.45.

„Direcţia 5 – Concert la Operă” va putea fi vizionat în a treia zi de Crăciun, de la ora 22.45.

TVR 2

Emisiuni de divertisment, ediţii speciale „Câştigă România!”, alături de vedete consacrate, colinde şi spectacole de circ, concertul aniversar susţinut de Paul Surugiu Fuego la Sala Palatului, filmele din seria „Jandarmul”, cu Louis de Funes, şi lungmetrajul „O viaţă minunată/ It’s a Wonderful Life” al lui Frank Capra (de la ora 21.10, pe 25 decembrie) se regăsesc printre programele de Crăciun de la TVR 2, între 24 şi 27 decembrie.

Din 25 decembrie, de la ora 14.10, - „Jandarmul din Saint-Tropez” (25 decembrie), „Jandarmul la New York” (26 decembrie), „Jandarmul se însoară” (27 decembrie). Pe 28 decembrie, de la ora 13.10, „Jandarmul la plimbare”, iar pe 30 decembrie şi 31 decembrie, de la ora 14.10, vă invităm la „Jandamul şi extratereştri”, respectiv „Jandarmul şi jandarmeriţele”.

TVR 3

TVR 3 prezintă colinde şi tradiţii din toate zonele ţării, în diverse spectacole. De marţi până vineri, de la orele 13.00, 15.00 şi 17.00 - colinde şi tradiţii de Crăciun iar serile, începând cu ora 19.00 şi până noaptea târziu, la filme şi spectacole, inclusiv concertele extraordinare ale Filarmonicii din Viena.

PRO TV

De Crăciun, ediţii speciale „La Măruţă”. Marţi şi vineri, de la ora 15:00, Anna Lesko, trupa 5Gang şi Iulia Albu vor veni să povestească despre cum s-au pregătit pentru Crăciun, vor depăna amintiri şi vor colinda.

În Ajunul Crăciunului, Anna Lesko va pregăti un moment special şi îi va colinda pe telespectatori, iar Iulia Albu îi va învăţa cum să arate impecabil în ziua de Crăciun. În a treia zi de Crăciun, Anghel Damian, scenarist şi actor în serialul „Vlad”, vine în emisiune însoţit de tatăl său şi împreună vor depăna amintiri din copilărie. În plus, Anghel va accepta şi provocarea lui Măruţă: va cânta un colind alături de Meda Topîrceanu, actriţa din serialul „Profu`”. Tot vineri, de la ora 15:00, trupa 5Gang sărbătoreşte Crăciunul în platoul emisiunii „La Măruţă”, iar Andra îi va primi pe telespectatori în culisele concertului special susţinut la Opera Română.

ANTENA 1

Dimineţile de 24, 25 şi 26 decembrie încep, la ora 08.00, cu ediţii speciale „Neatza cu Răzvan şi Dani“. În Ajun, de la ora 20.00, Antena 1 va difuza filmul „Beauty and the Beast“ (1991), regizat de Kirk Wise şi Gary Trousdale. De la ora 23.45 va fi difuzat în exclusivitate concertul de Crăciun al lui Ştefan Bănică „18 ani“.

În seara de Crăciun va fi difuzat „Cenuşăreasa“ (2015), cu Cate Blanchett, Richard Madden şi Lily James în distribuţie, film Disney care a fost nominalizat la premiile Oscar şi Bafta pentru costume.

Comedia „Tata în război cu… tata 2“ (SUA, 2017), cu Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson şi John Litgow în distribuţie, va fi difuzată de la ora 20.00. Două ore mai târziu va începe lungmetrajul fantasy „Cronicile din Narnia”.

KANAL D

În Ajun şi în prima zi de Crăciun, de la ora 23:30, va fi difuzat în două părţi filmul „Familia Sfântă/ The Holy Family”, ecranizare realizată de Raffaele Mertes, cu Franco Nero, Angela Molina şi Massimiliano Varrese în distribuţie.

COMEDY CENTRAL şi PARAMOUNT

Până pe 27 decembrie, în fiecare seară, de la ora 19.00, Comedy Central difuzează serialul „Friends”.

Pe 24 decembrie, de la ora 14.55, vor fi difuzate la Paramount Channel filmele de animaţie „Shrek 2”, „Shrek 3” şi „Shrek Forever After”. Seara se va încheia cu „Maid in Manhattan”, comedia romantică ce îi are în rolurile principale pe Ralph Fiennes şi Jennifer Lopez.

În ziua de Crăciun, comedia „Dr. Dolittle 1”, cu Eddie Murphy, va începe de la ora 16.55, iar continuarea, de la 18.45. De la ora 20.30, Paramount va difuza dramă romantică „Ghost”, cu Patrick Swayze, Demi Moore şi Whoopi Goldberg în distribuţie.

Pe 26 decembrie, de la ora 14.00, va fi difuzat „Snow Day”, apoi, de la ora 15.55, povestea „SpongeBob Movie Sponge Out of Water”. De la 17.50, va fi difuzat „What Women Want”, cu Mel Gibson în rol principal, după care, la ora 20.30, „Anger Management”, cu Jack Nicholson.

DIVA

Pe 24 decembrie, de la ora 19.40, va fi difuzat fimul „Sărbătoarea eroilor/ Holliday For Heroes” (2019), care spune povestea lui Audrey Brown (interpretată de Melissa Claire Egan), care corespondează timp de un an cu Matt Evans (Marc Blucas), un soldat cu care urmează să se întâlnească.

Pe 25 decembrie, este programat „Nuntă de Crăciun/ Marrying Father Christmas” (2018), ultimul film al trilogiei. Miranda (Erin Krakow) şi Ian (Niall Matter) sunt pregătiţi pentru marele pas, dar se pare că vor mai avea parte de ceva obstacole până la marele final fericit.

A doua zi de Crăciun aduce la Diva „Două turturele/ Two Turtle Doves” (2019). Dr. Sharon Hayes se află în căutarea unor obiecte de familie într-un mic oraş. În timpul vizitei cunoaşte o fetiţă adorabilă şi pe tatăl ei copleşit de rolul de părinte singur, iar cei doi reuşesc să îi redea speranţa în miracolele de Crăciun. Din distribuţie fac parte Nikky DeLoach şi Michael Rady.

Pe 27 decembrie, va fi difuzat „Minunea de Crăciun/ Once Upon a Christmas Miracle” (2018). Heather Krueger (Aimee Teegarden) primeşte un diagnostic şocant şi are nevoie de un transplant. Chris Dempsey (Brett Dalton) îi donează voluntar o parte din ficatul lui. Pe măsură ce Heather şi Chris se cunosc şi petrec sărbătorile cu familiile reunite, atât înainte cât şi după transplant, cei doi trebuie să afle dacă sentimentele ce îi unesc sunt mai mult decât recunoştinţă şi empatie.

DISCOVERY, TLC şi EUROSPORT

„Great White Christmas” de pe Discovery Channel oferă telespectatorilor un altfel de conţinut de Sărbători, cu poveşti fascinante despre marii rechini albi: „Întoarcerea marelui rechin mako” (25 decembrie, ora 00:00) - Keith Poe, care montează dispozitive de urmărire rechinilor, şi Greg Stuntz şi Matt Ajemain, biologi marini, folosesc tehnologii performante ca să studieze un rechin mako uriaş; „Insula rechinilor: Fraţi de sânge” (26 decembrie, ora 00:00) - O echipă de exploratori se aventurează pe Insula Fălcilor, în largul coastelor Australiei de Vest, ca să afle dacă doi mari rechini albi recunosc şi preferă compania unei rude de sânge; „Phelps contra rechinilor” (27 decembrie, ora 00:00) - Rechinii sunt cei mai rapizi prădători de pe glob. Michael Phelps, cel mai rapid înotător, se întrece cu unul dintre ei; „Bear Grylls printre rechini” (28 decembrie, ora 00:00) – Realizatorul TV se ia la întrecere cu rechinii.

Perioada sărbătorilor marchează premiere şi redifuzări şi pentru grila de programe TLC. Telespectatorii vor putea urmări o serie de emisiuni cu poveşti medicale incredibile, parte a maratonului „OMG, e decembrie!”: „Cazuri medicale şocante” – călătorii emoţionante ale pacienţilor în încercarea de a trata condiţii medicale rare (în fiecare seară, de luni până vineri); „Dermatologie de top” – Sandra Lee, medic dermatolog de top, pune diagnosticul şi tratează afecţiuni ale pielii (în fiecare seară); „SOS, am probleme de piele!” – la clinica dermatologului Emma Craythorne, protagonista emisiunii, se tratează afecţiuni neobişnuite, extreme şi, în unele cazuri, chiar epuizante pentru pacienţi (26 decembrie, ora 23:00); „Cu mireasa la Urgenţă” – pune în prim plan poveşti uimitoare despre planuri de nuntă care au fost date peste cap din cauza unor mistere şi cazuri medicale şocante (24 decembrie, între 21:00 şi 00:00); „Monştrii din corpul uman” – emisiune în care sunt prezentate relatările şocante ale persoanelor care au suferit infecţii parazitare de coşmar (în fiecare seară, între 00:00 şi 01:00).

Eurosport transmite 23 de meciuri din Premier League, între 16 decembrie şi 2 ianuarie, iar Cupa Angliei îşi desfăşoară turul al treilea în weekendul imediat următor, 3 - 5 ianuarie, meciurile fiind, de asemenea, transmise pe Eurosport 1.

Premier League, etapa 19: 26-27 decembrie - Leicester City v Liverpool, pe 26 decembrie, de la ora 22:00; etapa 20: 28-29 decembrie - Arsenal v Chelsea, pe 29 decembrie, de la ora 16:00; etapa 21: 1-2 ianuarie - Arsenal v Manchester United, pe 1 ianuarie, de la ora 22:00.