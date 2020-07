Ce spun aleșii la final de sesiune parlamentară. Care sunt promisiunile nerealizate

Parlamentul a încheiat marţi sesiunea ordinară, penultima din această legislatură, iar de miercuri Senatul şi Camera Deputaţilor au intrat în sesiune extraordinară până pe 15 iulie.

*** Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a catalogat sesiunea parlamentară ordinară februarie - iunie 2020 drept cea mai dificilă.

"Această sesiune parlamentară a fost cea mai dificilă. Eu sunt un om de anduranţă, duc şi la efort, şi la oboseală, şi la tăvăleală politică, dar mie mi s-a părut foarte, foarte grea această sesiune parlamentară, ultimele trei luni de zile, tocmai din cauza faptului că intram dimineaţa, ieşeam seara din Parlament şi au fost greu de urmărit amendamentele, proiectele de lege în sistemul online", a declarat Roman, potrivit Agerpres.

El a susţinut că, în mare, liberalii şi-au atins obiectivele în materie de proiecte legislative propuse la începutul sesiunii parlamentare.

"Eu zic că am început în forţă şi am terminat în forţă. Eu sunt mulţumit că, de exemplu, din nouă atacuri la CCR avem în şapte câştig de cauză, într-unul am pierdut şi la unul aşteptăm pronunţarea. Avem şapte victorii la CCR pe sesizări de neconstituţionalitate. De exemplu, am trecut legea cu interzicerea societăţilor comerciale cu acţiuni la purtător să participe la acţiuni din bani publici, un proiect asumat de PNL în perioada campaniei electorale. Am trecut acel proiect cu interzicerea pensiilor speciale pentru cei condamnaţi pentru fapte de corupţie. Am trecut acel proiect de lege referitor la fermieri care se alegeau cu dosare penale dacă pe o normă neclară cu spaţiul închis nu respectau normele de depozitare. (...) E legea colegului Stamatian cu prevenţia în sănătate şi eu zic că încet - încet cam ce ne-am propus am dus la bun sfârşit. (...) Niciodată nu termini treaba asta, dar cam ceea ce ne-am propus în mare ne-am atins obiectivele", a spus liderul deputaţilor liberali.

Florin Roman a afirmat că între obiectivele PNL din sesiunea extraordinară a Camerei se numără sprijinirea iniţiativei "Fără penali în funcţii publice" şi adoptarea unui proiect prin care şi torţionarii şi cei care au făcut parte din regimul represiv comunist care au sentinţe definitive pentru tortură sau crime împotriva umanităţii să nu mai poată beneficia de pensii speciale.

"Va fi, probabil, o întreagă discuţie pe moţiunea de cenzură. Va fi o sesiune extraordinară destul de interesantă", a declarat liderul deputaţilor PNL.

*** Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a apreciat că sesiunea parlamentară ordinară care s-a încheiat a fost dominată de formalism, în contextul în care şedinţele s-au desfăşurat în majoritate online.

"Toată lumea care a studiat fenomenul politic din România a putut să constate că cel puţin la Senat a fost o sesiune atipică, în sensul că au fost şedinţe desfăşurate în principal într-o variantă telefonică, cu foarte puţini oameni prezenţi în sală, cu păstrarea distanţei sociale, cu intervenţii punctuale doar în ceea ce priveşte dezbaterile pe proiectele de lege şi cu vot telefonic. Indiscutabil, acest tip de sesiune este destul de deficitar pentru ideea de democraţie pentru că nu doar şedinţele plenului Senatului s-au desfăşurat într-o variantă online, telefonică, ci şi şedinţele comisiilor care s-au desfăşurat pe diverse sisteme de comunicare electronică (...), iar această manieră de ţinere a şedinţelor a fost practic una formală, pentru că aşa cum ştim cu toţii în fiecare comisie şi în plenul Parlamentului există o majoritate, iar varianta în care discuţia era desfăşurată prin sistemul video era o variantă prin care omorai dezbaterea, foarte mulţi din colegii senatori nu făcut nimic altceva decât să intre în dezbaterea respectivă a comisiei şi să voteze uneori pe chat-ul sistemului sau pe Whatsapp şi practic nu a existat acel element specific vieţii parlamentare în dezbatere - amendamente, discuţii, alegerea celor mai bune soluţii. A fost o sesiune care a fost dominată de formalism, dar eficientă. În fiecare şedinţă au fost adoptate peste 20 de acte normative, astăzi au fost 50 în două ore, ceea ce într-o variantă fizică nu se putea", a precizat Fenechiu, pentru AGERPRES.

El şi-a exprimat speranţa că la următoarea sesiune parlamentară se va reveni la normalitate.

"Altminteri nu vom face altceva decât să continuăm cu un formalism care omoară viaţa parlamentară", a adăugat el.

Senatorul PNL a precizat că, neexistând o majoritate parlamentară care să sprijine Guvernul, liberalii s-au axat pe sprijinirea proiectelor iniţiate de Executiv.

"Neavând o majoritate în Parlament nu am făcut altceva decât să susţinem în principal proiectele Guvernului şi ordonanţele Guvernului. A fost o perioadă extrem de tulbure, care a necesitat foarte multă reglementare în ceea ce priveşte zona sanitară - combaterea şi consecinţele coronavirusului, în speţă implicaţiile în zona socială şi în zona economică. Este şi motivul pentru care PNL a susţinut ordonanţele Guvernului Orban. De multe ori am reuşit să ducem lucrurile spre adoptarea ordonanţelor cu cât mai puţine amendamente sau cu amendamente mai puţin nocive. Nu am reuşit asta întotdeauna, dar cred că, raportat la activitatea senatorilor PNL în raport de condiţiile concrete, activitatea a fost una satisfăcătoare", a afirmat liberalul.

Daniel Fenechiu a mai spus că "iniţiativele nocive" au fost blocate prin atacul la CCR.

"Lucrurile care ne-au scăpat probabil vor face obiectul unor remedieri în perioada imediat următoare. E greu să te baţi cu populismul majorităţii care există astăzi - PSD în Senat, şi respectiv PSD, Pro România, ALDE în Camera Deputaţilor, dar credem că orice analist obiectiv va aprecia activitatea în raport de lucrurile concrete. Adică, Parlamentul funcţionează cu o matematică parlamentară, iar în momentul în care în Senat PSD înseamnă 71 de senatori din 136, adică majoritate absolută, iar în Camera Deputaţilor PSD, Pro România, ALDE, minorităţi şi uneori UDMR înseamnă o majoritate suficient de bine conturată e greu să îi înfrângi şi atunci singura variantă este lupta de guerrilă, înseamnă tergiversarea, specularea incidentelor de procedură, sesizarea la CCR şi când nu reuşeam noi intervenea preşedintele României, care fie retrimitea legea în Parlament, fie o sesiza domnia sa la CCR. A fost o sesiune grea, dar o sesiune pe care cred că şi în raport de condiţiile concrete prin care a trecut România - coronavirus, criză socială - am depăşit-o satisfăcător", a mai spus Fenechiu