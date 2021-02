Cea mai mare platformă hotelieră din Ungaria a fuzionat cu Travelminit.ro

Szallas.hu, cea mai mare platformă de turism online din Ungaria, a finalizat anul trecut fuziunea cu platforma românească de rezervări hoteliere Travelminit.ro, însă valoarea tranzacţiei rămâne confidenţială.

Potrivit unui comunicat, procesul a început în urmă cu doi ani şi a fost accelerat în 2020, în ciuda situaţiei pandemice şi a incertitudinii generale din industria turismului la nivel mondial.

Valoarea tranzacţiei rămâne confidenţială, însă în aceşti doi ani de tranziţie partenerii au investit aproximativ un milion de euro în soluţia tehnologică, în extinderea bazei de date de proprietăţi şi în campanii de marketing."Scopul nostru este să transformăm Travelminit.ro în jucătorul numărul 1 pe piaţa rezervărilor hoteliere din Romania şi să continuăm să oferim românilor posibilitatea să îşi rezerve cabane, pensiuni sau camere de hotel în funcţie de specificul pieţei. Prin această fuziune avem acces la experienţa extinsă în zona rezervărilor hoteliere online, precum şi resursele financiare pentru a asigura dezvoltarea platformei. Dacă criza a funcţionat ca o frână pentru multe business-uri din turism, noi am folosit-o ca un pivot şi un accelerator, şi am reuşit să ne creştem cota de piaţă cu minimum 50%, şi să ne creştem baza de date de proprietăţi partenere cu peste 3.000 de hoteluri şi pensiuni din România", au declarat cofondatorii Travelminit.ro, Ferenc Rigo şi Laszlo Buzogany.La rândul său, directorul general al platformei Szallas.hu Zrt., Jozsef Szigetvari, a precizat că, în urma acestei fuziuni, Travelminit va putea oferi călătorilor săi o gamă largă de oferte în băile termale din Ungaria, city break-uri în Cehia sau vacanţe pe litoralul croat.În ciuda situaţiei încerte din domeniul turismului, Travelminit.ro a investit aproximativ un milion de euro în soluţia tehnologică, în resursa umană, marketing şi în extinderea bazei de date de proprietăţi.PortfoLion Capital Partners, care a intrat în acţionariatul Szallas.hu în 2015 ca acţionar principal, şi-a lansat cel mai recent fond la sfârşitul anului 2020, gestionând un total de 220 milioane de euro şi 28 de companii din regiunea CEE."Până în acest moment ne-am concentrat atenţia către Polonia, Ungaria şi Republica Cehă. Travelminit a fost prima noastră investiţie în România în procesul de căutare a companiilor cu ambiţii puternice, oportunităţi de creştere globală şi management calificat. România are un ecosistem antreprenorial din ce în ce mai puternic, aşa că face parte în mod obligatoriu din piaţa noastră ţintă", a susţinut Zsolt Mihaly, manager de investiţii al PortfoLion Capital Partners.Grupul Szallas.hu mai deţine în regiune alte platforme web de rezervări turistice precum Szallas.hu în Ungaria, Hotel.cz şi Spa.cz în Cehia şi Noclegi.pl în Polonia. Obiectivul grupului este de a deveni cea mai mare platformă regională de rezervări hoteliere, axată de nevoile locale ale hotelierilor şi turiştilor. Cifra de afaceri totală a grupului depăşeşte 150 de milioane de euro şi implică peste 300 de angajaţi. PortfoLion Capital Partners (parte a Grupului OTP Bank) a intrat în acţionariatul Szallas.hu în 2015 ca acţionar principal şi a susţinut creşterea Grupului prin achiziţii şi fuziuni.Travelminit.ro este una dintre cele mai mari platforme de rezervări hoteliere dezvoltate în România şi a fost fondată în anul 2014 de către Ferenc Rigo şi Laszlo Buzogany. Platforma este dedicată exclusiv pieţei din România, înregistrând o creştere în vânzări în medie de 350% în ultimii patru ani.Platforma românească este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa rezervărilor hoteliere din România care acceptă şi plata prin vouchere de vacanţă. Oferta Travelminit.ro conţine 5.500 de proprietăţi din România, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeţi, cabane şi campinguri din toate regiunile ţării. Platforma a înregistrat peste 620.000 de înnoptări in 2019 si o valoare totală a rezervărilor de 13 milioane de euro.