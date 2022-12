Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic pe drumuri din judeţele Ialomiţa, Argeş, Călăraşi,Dâmboviţa, Constanţa, Vâlcea şi Brăila, dar şi pe autostrada A1 Bucureşti

Ceaţa reduce, miercuri seară, vizibilitatea în trafic pe drumuri din judeţele Ialomiţa, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Constanţa, Vâlcea şi Brăila, dar şi pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti/. De altfel, aceste zone sunt sub atenţionare Cod galben de ceaţă miercuri seară.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri seară, ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Ialomiţa, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Constanţa, Vâlcea şi Brăila.

De asemenea, este semnalată ceaţă densă şi pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, vizibilitatea fiind redusă, pe alocuri, chiar sub 100 de metri.

”Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie”, transmite Centrul Infotrafic.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări Cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe. Astfel, judeţele Ialomiţa, Argeş (Costeşti, Călineşti, Topoloveni, Poiana Lacului, Buzoeşti, Băiculeşti, Leordeni, Bârla, Bogaţi, Vedea, Bradu, Ungheni, Stolnici, Moşoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Căteasca, Răteşti, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Negraşi, Hârseşti, Mozăceni, Izvoru, Băbana, Oarja, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Săpata, Drăganu, Teiu, Poienarii de Argeş), Prahova: (Câmpina, Băicoi, Filipeştii de Pădure, Ariceştii Rahtivani, Filipeştii de Târg, Floreşti, Telega, Măgureni, Scorţeni, Băneşti, Poiana Câmpina, Păuleşti, Măneşti, Proviţa de Jos), Călăraşi şi Dâmboviţa (Găeşti, Dragodana, Petreşti, Valea Lungă, Dărmăneşti, Mogoşani, Iedera, Cobia, Crângurile, Hulubeşti, Morteni, Vlădeni, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeţi) sunt sub Cod galben de ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, până la miezul nopţii.

Atenţjonări similare sunt în vigoare, până la ora 20.00, în judeţele Vâlcea - zona joasă (Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Călimăneşti, Băbeni, Horezu, Bălceşti, Mihăeşti, Berbeşti, Frânceşti, Prundeni, Budeşti, Fârtăţeşti, Vaideeni, Stoileşti, Alunu, Ioneşti, Tomşani, Şuşani, Galicea, Stoeneşti, Cernişoara, Costeşti, Bărbăteşti, Orleşti, Nicolae Bălcescu, Lungeşti, Slătioara, Ştefăneşti, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roşiile, Păuseşti-Măglaşi, Valea Mare, Mateeşti, Bujoreni, Popeşti, Păuşeşti, Zătreni, Tetoiu, Oteşani, Berislăveşti, Stroeşti, Grădiştea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olăneşti, Buneşti, Muereasca, Goleşti, Suteşti, Şirineasa, Laloşu, Livezi, Scundu, Dăeşti, Sineşti, Lădeşti, Ghioroiu, Lăpuşata, Măciuca, Roeşti, Drăgoeşti, Sălătrucel, Pesceana, Vlădeşti, Diculeşti, Creţeni, Măldăreşti, Mădulari, Guşoeni, Făureşti, Voiceşti, Stăneşti, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăşti), Constanţa - zona continentală (Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârşova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Ciobanu, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni), Brăila (Însurăţei, Tufeşti, Victoria, Stăncuţa, Măraşu, Berteştii de Jos, Frecăţei), Ialomiţa (Slobozia, Feteşti, Ţăndărei, Amara, Făcăeni, Borduşani, Scânteia, Săveni, Perieţi, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Ograda, Gheorghe Lazăr, Vlădeni, Ciulniţa, Sudiţi, Andrăşeşti, Bucu, Movila, Stelnica, Platoneşti, Cosâmbeşti, Valea Ciorii, Mărculeşti, Albeşti, Bueşti), Călăraşi (Modelu, Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Perişoru, Ciocăneşti, Grădiştea, Jegălia, Cuza Voda, Independenţa, Lupşanu, Dorobanţu, Ştefan cel Mare, Dragoş Vodă, Alexandru Odobescu, Vlad Ţepeş, Ştefan Vodă, Vâlcelele, Ulmu, Dichiseni)