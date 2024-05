Cel mai bun primar fotbalist din Europa este român. S-a alăturat recent PSD

Echipa naţională de fotbal a primarilor din România a câştigat medalia de argint la Campionatul European desfăşurat la Leipzig în Germania. Primarii tricolori s-au înclinat în finală în faţa Cehiei, scor 1 – 3. Cel mai bun jucător al turneului a fost declarat primarul comunei Măureni (jud. Caraş – Severin), Brian Filimon (PSD). Acesta a fost şi golgheterul României în competiţia care a prefaţat Campionatul European de fotbal din această vară.

„Am reprezentat cu mândrie ţara şi tricolorul, dar şi comunitatea extrem de frumoasă de la Măureni Mă bucur că am reuşit să devenim vicecampioni europeni, mai ales că, în competiţie, au fost echipe cu foşti fotbalişti de înalt nivel. Spre exemplu, Italia l-a avut în componenţă pe fostul jucător al AS Roma Damiano Tomassi. [...] A fost un exerciţiu de reprezentare foarte bun şi am construit legături pe care le vom fructifica inclusiv din perspectivă administrativă. Atât cu primarii din alte ţări, cât şi cu primarii din întreaga Românie, pentru că trebuie spus că au fost reprezentate foarte multe dintre judeţele ţării”, a declarat primarul Brian Filimon.

Filimon este unul dintre cei mai votaţi primari din întreaga Românie, acesta câştigând alegerile de la Măureni cu 93% în 2020. Recent, convins de proiectul preşedintelui PSD Caraş – Severin, deputatul Silviu Hurduzeu, în cadrul unui eveniment la care a participat şi Sorin Grindeanu (ministrul Transporturilor), primarul din Măureni s-a alăturat social-democraţilor după ce, în urmă cu patru ani, a candidat pe lista PNL.

„Nu știu dacă a fost o mare lovitură. Pentru mine a fost foarte important să le transmit cetățenilor pe care îi iubesc că am ales, după consultări cu ei și cu echipa mea, să facem parte dintr-o altă echipă, din echipa PSD, pe care să o susținem cu adevărat, așa cum am făcut-o până acum pe cea PNL. Am simțit că, în momentul de față, locul meu și al echipei mele este alături de echipa PSD. Am ales asumat să facă acest pas, după o analiză bine făcută în ultimul an am ales să fac parte din echipa PSD Caraș-Severin, condusă de Silviu Hurduzeu, pe care o voi susține cu tot sufletul și cu toată implicarea!”, declara recent Filimon.

Bătălia electorală de la Caraş – Severin pare să se fi dezechilibrat după un exod masiv dinspre PNL spre PSD. Nu mai puţin de şapte primari liberali s-au alăturat social-democraţilor invocând diferenţe ireconciliabile cu preşedintele Consiliului Judeţean, Romeo Dunca. Acesta din urmă a aruncat cuvinte grele şi injurii la adresa celor trecuţi la PSD.