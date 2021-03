Cel mai maire procesator de carne din Germania ar putea fi scos la vânzare

Miliardarul Clemens Toennies analizează o posibilă vânzare a celui mai mare procesator de carne din Germania, la aproape un an după ce compania sa a fost implicată într-un scandal de amploare din cauza unui focar de coronavirus la unul din abatoarele sale, transmite Bloomberg potrivit Agerpres.

În luna iunie 2020, peste 1.500 de lucrători ai abatorului companiei Toennies din districtul Guetersloh au fost infectaţi cu noul coronavirus, mulţi dintre ei fiind români. Acest focar a forţat izolarea a circa 670.000 de persoane în respectiva zonă. Descoperirea focarului de coronavirus la acest abator a declanşat o dezbatere cu privire la standardele din industria alimentară din Germania, precum şi cu privire la dependenţa de mâna de lucru a muncitorilor emigranţi, în special din România.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, proprietarii companiei Toennies Holding ApS & Co. se pregătesc să demareze procesul de vânzare a companiei cu o vechime de 50 de ani. Afacerea ar putea fi evaluată la patru miliarde de euro, iar compania ar putea demara discuţiile cu potenţialii ofertanţi în următoarele săptămâni, adaugă sursele. În prima fază, Toennies intenţionează să sondeze interesul în rândul principalilor rivali din industria de procesare a cărnii, precum Tyson Foods Inc. (SUA), JBS SA (Brazilia) şi WH Group Ltd., compania chineză care în 2013 a cumpărat Smithfield Foods Inc.Miliardarul Clemens Toennies, directorul general de la Toennies Holding, este denumit popular şi "regele cârnaţilor" pentru faptul că a transformat o mică afacere de familie în cel mai mare producător de carne din Europa. Toennies Holding deţine 28 de fabrici, inclusiv în Danemarca, Polonia şi Franţa, exportă carne în 82 de ţări şi are o cifră de afaceri de 7,3 miliarde de euro în 2019.Însă focarul de coronavirus de anul trecut de la abatorul Guetersloh l-a transformat pe Clemens Toennies într-un personaj negativ. Opinia publică l-a criticat pentru faptul că utilizează muncitori prost plătiţi din Europa de Est care erau angajaţi de subcontractori, iar mediul în care muncitorii lucrau nu a împiedicat răspândirea coronavirusului. Între timp, Toennies a demarat mai multe iniţiative destinate recâştigării încrederii publicului, precum aceea de a oferi contracte de muncă full-time muncitorilor est-europeni, astfel încât toţi angajaţii din zonele cheie să fie angajaţi direct de companie.De asemenea, Toennies a anunţat că intenţionează să închirieze spaţii de cazare pentru viitorii săi angajaţi permanenţi în zona din apropierea principalului său abator.