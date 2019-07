'Cel mai mare show pop al anului': Ed Sheeran a publicat pe Instagram imagini impresionante de pe Arena Naţională (FOTO)

Concertul lui Ed Sheeran, artistul cu cele mai mari vânzări mondiale în 2017, a adunat 50.000 de spectatori la Arena Națională din București, mierucuri seara. Ulterior, cântăreţul a publicat pe contul său de Instagram mai multe imagini de la concert.

Prezentat drept cel mai mare show pop al anului din România, concertul a fost parte a unei serii de spectacole ce promovează ”Divide”, cel de-al treilea album de studio al muzicianului, premiat cu Grammy.

”Show-ul a fost unul de excepție, iar pe scena spectaculoasă, ce a înglobat peste 300 de mp de ecrane, s-au putut auzi hiturile consecrate ale artistului, cântate vers cu vers de fani. Ed Sheeran este un one man show incredibil, care interacționează mult cu fanii, iar momentele în care a fluturat steagul tricolor luat din public minute în șir pe scenă sau când a apărut purtând tricoul echipei naționale de fotbal a României i-au cucerit chiar și mai mult, dacă era cumva posibil, pe spectatori”, spun organizatorii.

Spectacolul a fost deschis de doi artiști ai momentului, Zara Larsson și James Bay.

În concert s-au regăsit piese precum ”Castle on the Hill”, ”Eraser”, ”Beautiful People” sau ”Perfect”, finalul fiind rezelvat melodiilor ”Shape of You” și ”You Need Me, I Don't Need You”.

Publicul a putut asculta și una dintre cele două piese lansate de pe cel mai nou album al lui Sheeran, ”No. 6 Collaborations Project”, ”I Don’t Care”, o colaboare cu cântărețul Justin Bieber. ”No. 6 Collaborations Project” va fi lansat pe 12 iulie și adună la un loc 15 piese și peste 22 colaborări cu artiști ca Khalid, Camilla Cabello, Cardi B, Chance the Rapper, PnB Rock, Stormzy, Yebba, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Young Thug, J Hus, Ella Mai, Paulo Londra, Dave, H.E.R., Meek Mill, A Boogie Wit Da Hoodie, Skrillex, Bruno Mars, Chris Stapleton.

Cealaltă piesă lansată este “Beautiful People” feat. Khalid, iar de vineri, fanii mai pot aștepta să audă încă două cântece de pe albumul deja disponibil pentru pre-comenzi.