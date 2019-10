Celebrul scriitor și regizor australian Richard Flanagan, premiat cu Man Booker, vine în România

Celebrul scriitor și regizor australian Richard Flanagan, premiat cu Man Booker în 2014 și nominalizat la Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin 1998, se va întâlni cu cititorii români la București și Sibiu, pe 30 și 31 octombrie, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Editura Litera.

În București, scriitorul va dialoga cu Marius Chivu într-un eveniment organizat pe 30 octombrie, de la ora 18.30, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu și care va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul și una de autografe.

Evenimentul de la Sibiu, "Richard Flanagan în dialog cu Radu Vancu", este programat pe 31 octombrie, de la ora 18.30, la Librăria Humanitas Constantin Noica și va fi urmat de sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul și de autografe.

Editura Litera a publicat până în prezent cinci cărți semnate de autorul australian, toate în traducerea lui Petru Iamandi: "O cale îngustă spre nordul îndepărtat", "Să bați din palme cu o singură mână", "Persoana întâi", "Moartea unei călăuze pe râu", "Dorința".

Richard Flanagan, născut în 1961, în Tasmania, este romancier, jurnalist și regizor de film și este considerat unul dintre cei mai buni scriitori australieni ai generației sale. Descendent al unei familii irlandeze deportate în Tasmania în secolul al XIX-lea, își încheie studiile cu o bursă la Universitatea din Oxford. Pasionat de peisajele sălbatice ale țării sale, participă la expediții cu canoe pe râurile insulei natale, care vor deveni o importantă sursă de inspirație pentru romanele sale.

Devine cunoscut în 1994 cu primul său roman, "Moartea unei călăuze pe râu" ("Death of a River Guide"), iar, în 1997, cel de-al doilea roman, "Să bați din palme cu o singură mână" ("The Sound of One Hand Clapping"), este recompensat cu premiile Australian Booksellers Book of the Year și Vance Palmer for Fiction. În 1998, adaptarea pentru marele ecran al acestui roman, ale cărei scenariu și regie le semnează scriitorul însuși, este nominalizată la premiul Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin. Succesul este confirmat de critică la apariția celui de-a treilea roman, publicat în 2001, "Cartea cu pești a lui Gould" ("Gould’s Book of Fish"), recompensat în 2002 cu Commonwealth Writer’s Prize. Romanul publicat în 2007, "Teroristul necunoscut" (The Unknown Terrorist), este la rândul său un succes mondial, fiind urmat, în 2008, de volumul "Dorință" (Wanting). În octombrie 2014, Flanagan primește premiul Man Booker pentru romanul "O cale îngustă spre nordul îndepărtat" ("The Narrow Road to the Deep North"), scris în 2013 ca un omagiu tatălui său, supraviețuitor al tragediei militarilor australieni prizonieri de război ai trupelor japoneze, obligați să participe la construirea căii ferate cunoscute sub denumirea Burma Railway. "Persoana întâi" ("First Person", 2017) este cel mai nou roman al său.

Romancierul trăiește împreună cu soția și cele trei fiice în Hobart, Tasmania, și continuă să scrie articole despre insula natală în presa australiană, nu fără a suscita controverse.