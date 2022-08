Cercetătorii atrag atenția: SUA ar putea cunoaște o nouă 'centură de căldură extremă'

Un nou raport folosește date hiperlocale și proiecții climatice pentru a arăta că orașe din nordul Statelor Unite ale Americii, precum Chicago, ar putea avea mult mai multe zile de căldură extremă în fiecare an, în următorii 50 de ani, potrivit NBC News, scrie Mediafax.

O „centură de căldură extremă” care se întinde până în nordul orașului Chicago se conturează, un coridor care trece prin mijlocul țării și care ar afecta peste 107 milioane de persoane în următorii 30 de ani, potrivit noilor date privind riscurile de căldură din țară.

Raportul, publicat luni de grupul de cercetare non-profit First Street Foundation, a constatat că, într-o coloană din inima Americii, care se întinde din Texas și Louisiana spre nord până la Marile Lacuri, locuitorii ar putea avea temperaturi ale indicelui de căldură de peste 125 de grade Celsius până în 2053 - condiții care se întâlnesc mai des în Valea Morții din California sau în unele părți din Orientul Mijlociu.

Proiecțiile fac parte din noul model de căldură extremă al Fundației First Street, revizuit de colegi, care arată că, în următorii 30 de ani, în cea mai mare parte a țării se va înregistra o creștere a numărului de zile cu temperaturi ale indicelui de căldură de peste 100 de grade, ca urmare a schimbărilor climatice.

Indicele de căldură reprezintă ceea ce simte corpul uman când se combină umiditatea și temperatura aerului. Acesta este denumit în mod obișnuit temperatura „de senzație”.

„Toată lumea este afectată de creșterea căldurii, fie că este vorba de creșteri absolute ale zilelor periculoase, fie că este vorba doar de o zi caniculară locală”, a declarat directorul de cercetare al First Street Foundation, Jeremy Porter, profesor și director al metodelor cantitative în domeniul științelor sociale la City University of New York.

A fost deja o vară sufocantă pentru o mare parte din SUA și Europa. Cel mai recent raport lunar privind clima al Administrației Naționale Oceanografice și Atmosferice, publicat la 8 august, a constatat că luna trecută a fost a treia cea mai călduroasă lună iulie din țară de la începutul înregistrărilor, în urmă cu aproape 130 de ani.

Pe măsură ce oamenii continuă să pompeze în atmosferă gaze cu efect de seră care captează căldura, temperaturile din întreaga lume cresc, ceea ce sporește atât frecvența evenimentelor de căldură extremă, cât și gravitatea acestora.

Cercetătorii de la First Street au folosit modelul lor pentru a crea un instrument online numit Risk Factor pentru a le oferi oamenilor instantanee hiperlocale despre modul în care proprietatea lor este afectată de temperaturile extreme și despre ceea ce s-ar putea schimba în următoarele trei decenii. Organizația a creat anterior resurse similare pentru a evalua riscurile unor adrese specifice în ceea ce privește incendiile de vegetație și inundațiile.

Noul model utilizează măsurători de înaltă rezoluție ale temperaturilor de la suprafața terenului și încorporează efectele acoperirii coronamentului, proximitatea față de apă și alți factori care determină variabilitatea temperaturii locale. Riscul termic viitor este apoi calculat folosind diferite scenarii de prognoză pentru emisiile de gaze cu efect de seră în următoarele decenii.