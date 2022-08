'Cheia succesului nostru în recuperarea medicală este îngrijirea pacienților ca pe propria familie' – Alina ION, manager al Spitalului Sfântul Sava

Pacienții care au suferit traumatisme grave sau operații oncologice, cei care suferă de boli degenerative, ce le reduc mobilitatea și le scad dramatic calitatea vieții, pot fi recuperați, cu rezultate remarcabile, dacă pe lângă terapia durerii, primesc și terapia minții, a sufletului.

Mulți ar spune că acest lucru este imposibil. ”Nimic nu este imposibil, dacă în îngrijirea pacienților punem suflet. Succesul în recuperarea medicală vine atunci când forța musculară crește în armonie cu dorința de viață, oricât de afectați ori deprimați ar fi pacienții. Dacă internarea într-un spital este apăsătoare, generatoare de temeri, de disconfort, de stres, recuperarea devine dificilă, dacă nu chiar imposibilă. La noi, pacienții sunt tratați ca și când ar fi membrii familiei noastre. De aceea reușim în situații pe care alții le consideră fără soluție”, spune Alina Ion, managerul Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative Sfântul Sava, din Pantelimon, Ilfov.

Alina Ion, psiholog de profesie, cu experiență de peste 20 de ani în îngrijirea pacienților la domiciliu, cu precădere a celor aflați în faze terminale ale unor boli incurabile, a hotărât să construiască un spital, în care pacienții gravi să fie tratați cu demnitate și respect, oricât de avansată ar fi afecțiunea de care suferă.

”Am îngrijit personal pacienți de care fugeau toate spitalele, cazuri foarte grave. În unele situații, depuneam eforturi uriașe la domiciliul pacienților, unde, evident, nu beneficiezi de condițiile unui spital. Fiecare zi pe care am câștigat-o, pentru ei, în fața morții am considerat-o o victorie a lor, nu a mea. Văzând speranța din ochii familiilor acestor pacienți la fiecare intrare a mea sau a echipei mele în casele lor, am spus că trebuie să fac mai mult și Dumnezeu mi-a ajutat să reușesc. Mi-am dorit un spațiu primitor, în care bolnavii grav sau cei considerați fără speranță să poată fi tratați în condiții superlative și, astfel, să câștigăm mai mult timp pentru părinții și bunicii aflați la capăt de drum sau să-i repunem pe picioare pe cei imobilizați și cărora nimeni nu le mai dă șanse. În patru ani, cât numărăm de când am deschis Spitalul Sfântul Sava, avem rezultate extraordinare, cele mai bune în materie de recuperare medical. Am readus la viață socială un pacient tânăr aflat în stare vegetativă, după doi ani de tratament continuu. Avem și alte cazuri foarte grave, victime ale unor accidente, pe cale să-și recapete total independența, desi erau complet paralizați. Avem pacienți cu boli degenerative care pot merge din nou sau supraviețuitori ai atacurilor vascular-cerebrale, cu pareze, care și-au revenit aproape complet după recuperarea medicală efectuată la noi, în Spitalul Sfântul Sava. Am vrut să arăt că și în România se poate face recuperare medicală la cel mai înalt nivel. Am reușit să fim cei mai buni în acest domeniu și vom continua, dar am convingerea fermă că nimic nu se poate fără Dumnezeu!” – Alina Ion, fondatoarea Spitalului Sfântul Sava.

Alina Ion, managerul SPitalului Sfântul Sava, la patul pacientului recuperat din stare vegetativă

În Spitalul Sfântul Sava, psihologia pacientului ocupă un rol definitoriu. Atmosfera este una familială, relația dintre pacienți și echipa medicală fiind specială, deschisă și caldă.

Unul dintre specialiștii în kinetoterapie ai Spitalului Sfântul Sava, Valentin Marcu, explică faptul că programul de recuperare se bazează pe creșterea forței musculare. Indiferent că au suferit accidente vasculare sau diverse traumatisme, creșterea forței musculare reprezintă cel mai important obiectiv în recuperarea medicală a pacienților.

Valentin Marcu, kinetoterapeut: Cei mai în vârstă ne numesc ”nepoți”, iar la rândul nostru le spunem că sunt bunicii noștri și îi tratăm ca pe membrii familiei noastre

”Se începe cu evaluarea pacientului de către medicul de recuperare și unul dintre șefii de tură kinetoterapie. După evaluarea principală, când ajunge pentru prima oară în sala de recuperare, pacientul mai primește o evaluare din partea kinetoterapeutului la care a fost repartizat. Așadar, chiar dacă avem deja obiectivele stabilite de către medic, le ajustăm după cea de-a doua evaluare, în funcție de nevoile fiecărui pacient și începem programul de recuperare.

Facem recuperare medicală după accidente vasculare, truamatisme provocate prin cădere, accidente de muncă, accidente rutiere, pentru toate bolile degenerative, precum coxartroze, gonartotze, recuperare după protezare de șold, de genunchi, diverse fracturi. Am întâlnit, la Spitalul Sfântul Sava, toate fracturile posibile și nu ne mai sperie nimic, pentru că știm să le tratăm pe toate.

Avem în îngrijire inclusiv pacienți oncologici, la care trebuie să menținem mobilitatea articulară, lucrăm toate articulațiile pentru a îmbunătăți calitatea vieții acestor pacienți după operații de extirpare a diverselor tumori.

Chiar dacă pare imposibil sau greu de crezut, evoluția se poate vedea chiar și după prima zi de recuperare. Noi punem deosebit accent pe relația dintre terapeut și pacient. Aici, echipa de recuperare este formată din oameni foarte tineri, care suntem dedicați profesiei noastre, ne sprijinim unii pe alții și ne specializăm continuu. Dincolo de faptul că suntem performanți în recuperare medicală, cunoaștem și psihologie. Reușim să ne pliem pe personalitatea pacienților, reușim să avem un dialog cu fiecare pacient, chiar și cei mai dificili sau care se află în depresie din cauza patologiilor de care suferă.

Reușim să-i motivăm, să le insuflăm speranță, iar pacienții devin mult mai motivați, iar recuperarea devine mai facilă. Cei mai în vârstă ne numesc ”nepoți”, iar la rândul nostru le spunem că sunt bunicii noștri. Îi tratăm ca pe membrii familiei noastre.”

Serviciile oferite de Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon sunt recuperare medicală, recuperare respiratorie, îngrijiri paliative, kinetoterapie, fizioterapie, masaj terapeutic ș.a. În secția de Îngrijiri Paliative, asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi. De curând, spitalul a deschis și o secție cu 18 paturi pentru monitorizarea permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților, în regim de terapie intensivă.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

http://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/

https://spitalulsfantulsava.ro/fizioterapie/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/