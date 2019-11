China impulsionează relațiile cu Europa - Beijingul a numit primul săau reprezentant pentru afaceri europene

China a anunţat vineri numirea lui Wu Hongbo, un diplomat experimentat, în calitate de primul său reprezentant special pentru afaceri europene, având misiunea de ''a întări comunicarea, coordonarea şi cooperarea cu Europa'', informează EFE potirivit Agerpres.

''China şi Europa au interese comune şi ambele sprijină apărarea multilateralismului, a comerţului liber şi a unei economii mondiale deschise. Sperăm să obţinem noi progrese în relaţiile noastre prin această numire'', a explicat purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Geng Shuang, într-o conferinţă de presă.Wu, fost subsecretar general în Departamentul pentru Afaceri Economice şi Sociale al Naţiunilor Unite şi ex-ambasador al Chinei în Germania şi Filipine, va trebui ''să ajute MAE chinez în chestiunile europene, să promoveze schimburile între cele două părţi şi să lucreze pentru o asociaţie care luptă pentru pace, creştere, reformă şi civilizaţie'', a adăugat Geng.În aprilie 2019, la summitul pe care l-a avut cu Uniunea Europeană (UE), China a oferit egalitate de tratament companiilor comunitare care investesc şi operează pe teritoriul său. UE este cel mai mare partener comercial al gigantului asiatic, iar China este al doilea cel mai mare partener al Europei: schimburile comerciale zilnice între ambele părţi se ridică la peste 1,5 miliarde de euro.China s-a dovedit foarte activă în investiţii în infrastructură, precum autostrăzi şi poduri, în tehnologia comunicaţiilor şi în căile ferate, dar şi în termocentrale şi în industria grea, domenii în care blocul comunitar doreşte o reducere a activităţii deoarece sunt mari poluatoare.În plus, UE are îndoieli în privinţa intrării companiilor chineze de stat în sectoare strategice de comunicare, în contextul în care companii de tehnologie din China sunt suspectate că trebuie să coopereze cu serviciile secrete chineze, notează EFE.Dincolo de standardele de mediu şi de problemele de securitate cibernetică, UE şi-a arătat preocuparea faţă de îndatorarea excesivă a unor ţări care acceptă credite din partea Chinei pentru a-şi finanţa infrastructura. Totodată, China are o relaţie strânsă cu 17 ţări din Europa Centrală şi de Est care susţin iniţiativa 'noului drum al mătăsii'.