China s-a săturat de prețurile umflate la energie: A decis să folosească masiv cărbune pentru securitatea energetică

Planificatorul de stat al Chinei a subliniat un rol mai important al cărbunelui în aprovizionarea cu energie electrică, afirmând că acest combustibil fosil va fi utilizat pentru a îmbunătăți fiabilitatea și securitatea sistemului său energetic, relatează Reuters. Creșterea prețurilor globale ale energiei în urma invaziei Rusiei în Ucraina și a întreruperii aprovizionării interne au determinat Beijingul să se concentreze mai mult asupra securității energetice în ultimii ani, scrie Mediafax.

China a produs mai bine de jumătate din energia sa electrică din cărbune

Cea de-a doua economie a lumii s-a bazat pe cărbune pentru a genera 56,2% din energia electrică anul trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, dar și-a sporit semnificativ utilizarea gazelor naturale și a energiei regenerabile în ultimii ani pentru a reduce emisiile de carbon.

Cu toate acestea, producția fluctuantă a centralelor regenerabile i-a determinat pe factorii de decizie politică să se bazeze pe o energie pe cărbune fiabilă și ușor dispecerizabilă pentru a susține alimentarea de bază a țării. Anul trecut, temperaturile caniculare din timpul verii și seceta din sud-vestul Chinei au dus la scăderea producției de energie hidroelectrică, ceea ce a dus la întreruperi de energie.

„Vom consolida rolul de bază de sprijin al cărbunelui (și) vom lua măsuri ordonate pentru a crește producția avansată de cărbune, asigurând în același timp siguranța”, a declarat Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă (NDRC) într-un raport prezentat la adunarea anuală a parlamentului.

China a aprobat anul trecut construcția a încă 106 gigawați de capacitate energetică pe bază de cărbune, de patru ori mai mult decât în anul precedent și cel mai mare nivel din 2015 încoace, determinată de considerente legate de securitatea energetică, au arătat cercetările de săptămâna trecută.

Aproximativ 50GW din această cantitate au intrat în construcție.

„Povestea securității energetice este încă puternică”, a declarat Li Shuo, consilier politic al Greenpeace China.

„Acest lucru a dat un impuls sectorului cărbunelui din China, după cum se vede în aprobarea rapidă a centralelor pe cărbune din întreaga țară”, a spus el.

NDRC a subliniat, de asemenea, importanța creșterii ofertei interne de petrol și gaze.

„Vom intensifica explorarea și dezvoltarea petrolului și a gazelor naturale la noi în țară pentru a descoperi mai multe rezerve neexploatate și pentru a crește producția”, a declarat acesta.

În pofida unei strategii de stimulare a utilizării gazelor naturale drept combustibil-punte pentru a-și atinge neutralitatea în materie de emisii de dioxid de carbon în 2060, China încetinește o campanie agresivă începută în 2017 de înlocuire a cărbunelui cu gazul.

Îngrijorat de lipsa de aprovizionare pe fondul prețurilor ridicate la nivel mondial, planificatorul s-a angajat să "controleze strict extinderea proiectelor de înlocuire a cărbunelui cu gaze naturale".

Planificatorul de stat și-a reiterat, de asemenea, eforturile de a reforma în continuare sectorul petrolului și al gazelor naturale, punând accentul pe îmbunătățirea mecanismului de stabilire a prețurilor pentru gazele naturale pentru a reflecta mai bine costul de producție și de achiziție.

China importă aproximativ 40% din consumul său de gaze naturale.

„Vom dezvolta mecanisme solide pentru a ajusta prețurile pentru utilizatorii finali din mediul urban ale gazelor naturale în funcție de costurile de achiziție”, se arată în raport.

De asemenea, China va avansa cu construcția unui al doilea lot de centrale eoliene și solare majore, au adăugat aceștia.

Dependența de cărbune a fost descrisă de unii ca fiind temporară, pentru a acoperi deficitul de aprovizionare pe măsură ce țara dezvoltă sursele regenerabile de energie.

„Noua producție de energie din surse regenerabile nu a reușit să acopere toată creșterea cererii într-un anumit an, ceea ce înseamnă că este încă nevoie de o anumită producție suplimentară de cărbune în fiecare an”, a declarat David Fishman, senior manager al companiei de consultanță energetică Lantau Group, cu sediul în China.

„În 2023 sau 2024 am putea vedea primul an în care producția din surse regenerabile acoperă în totalitate noua creștere a cererii... după care consumul de cărbune ar trebui să înceapă să scadă de la an la an”, a spus el.

China s-a angajat să atingă nivelul maxim al emisiilor de carbon până în 2030 și să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2060.

Beijingul are ca obiectiv reducerea consumului de energie pe unitate de PIB cu aproximativ 2% în 2023, a precizat raportul NDRC.