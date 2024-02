Cine se află, de fapt, în spatele celor mai dubioase oferte de creditare de pe internet/ VIDEO

Pe rețelele de socializare sau pe internet au apărut anunțuri foarte bizare cu oferte de creditare. În spatele acestor firme se află niște IFN-uri, care se folosesc de numele unor personalități publice precum Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Gigi Becali sau Simona Halep pentru a promova anunțurile. Rând pe rând cei implicați cu numele în această escrocherie au dezmințit și au spus că acele anunțuri nu le aparțin. Spre exemplu, Sorin Grindeanu a făcut plângere penală, dar și alții au luat decizii similare.

În spatele anunțurilor stau IFN-uri, instituții de creditare cu dobânzi uriașe. Un fel de cămătari online sau un joc de tip Caritas.

Jurnaliștii România TV au făcut un experiment și au dezvăluit cum funcționează discuția cu un reprezentant al unei astfel de firme.

Redăm transcriptul dialogului cu reprezentantul IFN:

Reprezentant IFN: V-am telefonat în privința înregistrării dumneavoastră să vă creați un cont către piața financiară.

Investitor: Da, da, da, da. Acum am intrat pe un site, da.

Reprezentant IFN: Eu v-am telefonat să vă ofer mai multe detalii și deja să vă ajut cu activarea contului pe care l-ați creat cu succes. Dar de la început aș dori să aflu: dumnevoastră mai aveți o experiență în domeniul de investiții, pe piața financiară?

Investitor: Nu. Nu am nimic. Mi-a apărut o reclamă pe Instagram. Eu căutam alte chestii și mi-a apărut reclama.

Reprezentant IFN: Super. Ce vârstă aveți la acest moment

Investitor: 44 de ani.

Reprezentant IFN: Frumoasă vârstă. Mulți ani înainte! La vârsta de 44 de ani cu ce vă ocupați?

Investitor: Fac obiecte din lemn. Handmade.

Reprezentant IFN: Așa, super. Bine. Aș dori să întreb ce scop aveți dumnevoastră pentru că fiecare om are un scop. Unii vor casă, alții automobil, dumenvaostră ce scop aveți?

Investitor: Aș dori să îmi dezvolt asta, atelierul de handmade. Să reușesc poate să îmi fac un atelier mai mare că acuma eu sunt singur. Poate sa angajez pe cineva, sa imi iau un fel de ucenic langa mine care sa ma ajute.

Reprezentant IFN: Bine. Cum dvs ati spus ca nu aveti experienta in ce tine de investitii si piata financiara, as dori sa va spun ca nu este o problema, ca la baza va oferim un analist financiar care are o experienta de peste 10 ani pe piata financiara. Scopul lui este sa va ajute pas cu pas, cum sa tranzactionati ca sa deveniti un investitor profitabil. Dupa un sondaj al companiei, clientii care au investit si merg mult mai departe au profit lunar de 30-40%. Dintr-o suma minimă investita veti obtine un venit luanr minim de la 800-900 de lei in sus. Oferim 3 pachete de activare a contului: pachetul minim de 250 de lei, pachetul mediu de 2500 si pachetul maxim de 5000. Cu care suma v-ar fi dvs mai comod sa incepem?

Investitor: Pai la 5000 cat vin pe luna? Ca am ceva bani pusi deoparte deci as putea chiar cu pachetul mare.

Reprezentant IFN: Daca luam suma de 5000 de lei cum dvs ati spus, scoatem din suma aceasta 30-40%, dumneavoastră veti obtine un venit lunar de 2000 de lei.

Investitor: Super. Deci ca sa inteleg si eu ca nu ma prea pricep la chestii dinastea. Ca la prosti, așa. Daca eu azi fac investitia asta, ca suntem in februarie, de cand pot sa am banii astia 2000? Din martie, din aprilie, cand?

Reprezentant IFN: Daca faceti acum, acum este data de 8 februarie, da? Dumneavoastră pe data de 8 martie veti avea profitul.

Investitor: Aha, deci peste o luna, Se considera o luna. Am inteles. Super. O parte dupa aceea pot sa reinvestesc?

Reprezentant IFN: Da. Uitati, este alegerea dvs. din profitul pe care dvs il aveti. Daca dvs pe 8 martie aveti profitul de 2000, fondul dvs de investitii va fi deja 7000 de lei. Si daca dvs aia 2000 de lei ii lasati la reinvestit inseamna ca dvs veti obtine un profit nu din 5000 de lei, ci din 7000 de lei. Din 7000 daca scoatem 30-40% dvs luna următoare veti avea 2800 de lei profit.

Investitor: 30-40% e un procent mobil sau fix?

Reprezentant IFN: Nu, este un procent fix si nu se shcimba.

Investitor: Am vreo garantie ca nu se schimba timp de 1 an, 2/3/5? Nu stiu, cum?

Reprezentant IFN: Dvs veti obtine o factura de plata, ba chiar veti obtine si un profit. Dvs folositi un card bancar?

Investitor: Da, da. am unul.

Reprezentant IFN: Cu ce banca lucrati?

Investitor: Cu … . Nu e cea mai buna banca din Romania, dar e aproape de mine, daca e sa ma intrebati pe mine e cea mai proasta din România, dar e aproape de mine. Pot sa merg sa scot bani repede, in 5 minute ajung la banca si de asta o folosesc.

Reprezentant IFN: Dvs aveti pe card suma de 5000 de lei? Pentru activarea contului, vom avea nevoie de un cont de REVOLUT. Ati auzit ce e aia cont de REVOLUT?

Investitor: Da.

Reprezentant IFN:: De ce folosim Revolutul? Pentru că este mult mai usor, nu se percepe comision. Este mult mai usor de atasat la contul dvs de investitii. Atunci putem merge mai departe spre pasul de activare cont?

Investitor: Da, cred ca da. da.

Reprezentant IFN: Super. Ma puteti pune la difuzor si sa intrati pe magazine play de unde descarcati toate aplicatiile. Sus in bara de cautare este cauta aplicatii.

Investitor: Revolut, da?

Reprezentant IFN: Revolut.

Investitor: Eu vad ca o aveam. 2 secunde. Cred ca am folosit-o mai demult, dar n-am mai folosit-o.

Reprezentant IFN: Aveti butonul de deschide?

Investitor: Da, cred ca mi l-am facut mai de mult de tot. Cine stie, nu mai tin minte. Am intrat in el.

Reprezentant IFN: Super. Ce vedeti acum pe ecran?

Investitor: 13 lei si 50 de bani.

Reprezentant IFN: Super, domnule. Dumneavoastră aveti aplicatia bancara de la …?

Investitor: Da, da, da.

Reprezentant IFN: Super, uitati-va acum unde aveti dvs si vedeti pe Revolut 13 lei mai jos aveti butonul de detalii. Scrie cont la mine, sub 13 lei.

Investitor: Da, dar mai jos putin.

Reprezentant IFN: Unde dvs vdeti balanta contului dvs de 13 lei, mai jos, in partea stanga primul butonul plus adauga bani.

Investitor: Da, add money.

Reprezentant IFN: Mai la o parte putin trebuie sa aveti 3 liniute. Detalii.

Investitor: Da, details.

Reprezentant IFN: Da. Acolo a aparut numele beneficiarului, adica numele dvs, mai jos putin IBAN. Și la IBAN unde se termina cu 100 aveti un patratel, corect? Apăsăm pe el si mi l-a copiat. Acum putin sa ieșim de pe Revolut si sa intram in aplicatia smart mobile. Aveti aoclo un buton de plata noua transfer IBAN?

Investitor: Da, da, da.

Reprezentant IFN: Plata noua si trebuie sa dam pe optiunea transfer IBAN. Și dupa aia imi spune in contul. În contul. Ținem apasat putin si punem lipire. Unde e beneficiar puneti numele dvs. La suma punem suma de 5000.

Investitor: Ok, deci trebuie 5000 fix. Nu pun mai mult, 5000 si 5 lei, nu trebuie comision ceva.

Reprezentant IFN: Numele si prenumele dvs. La suma 5000. La descriere scriem doar transfer. Daca aveti un buton de plata instant v-as ruga sa il bifati.

Investitor: Îmi zice ca mi s-au transferat.

Reprezentant IFN: Trebuia să intrați si in smart.

Investitor: Am confirmat, da, da,da.

Reprezentant IFN: Intrati in Revolut. În partea dreată sus aveti un card. Apăsăm pe cardul dat și acolo avem prima optiune card de unica folosinta, un card roz. Apăsăm pe el si acolo aveti un ochisor. Apăsăm pe el, va puneti parola de la Revolut. Acum trebuie sa va puna un cod.

Investitor: Nu, mie mi-a luat cu face id-ul.

Reprezentant IFN: Și acum s-a pus si codul. Pe cardul roz v-au aparut detaliile. Spuneti ultimele 10 cifre.

Investitor: De ce va trebuie?

Reprezentant IFN: Să atasam la contul dumneavoastră de investiții.

Investitor: Prefer să fac asta eu. E mai sigur asa.

Reprezentant IFN: Oricum nu pot face nimic cu contul dvs.

Investitor: Prefer sa nu dau. Pe internet am mai facut ca mi-am mai cumparat niste scule pentru lemne, pentru chestii. Mi-am luat chiar si de pe… si mi-am pus cardul pe… ca e firma cunoscuta, dar asa nu. Prin telefon nu, mi-e frica.

Reprezentant IFN: Uitati, cardul pe care dvs l-ati generat este un card de unica folosinta, adica dupa ce dvs faceți tranzatia, cardul automat isi schimba datele. Este un card de unica folosinta, dupa orice tranzatie isi schimba datele.

Investitor: Da, dar totusi nu pot sa intru pe un site ceva sa imi pun eu datele?

Reprezentant IFN: Doriti sa faceti dvs singur?

Investitor: Da, eu zic ca ma descurs.

Reprezentant IFN: Posta electronica e a dvs?

Investitor: Da, e email-ul meu.

Reprezentant IFN: Vorbesc cu departamentul financiar si acum va transmitem un link unde puteti sa va puneti cardul. Doar o clipa. Dar imi spuneti adresa dvs de mail. Este a dvs, da?

Investitor: Da.

Reprezentant IFN: Doar o clipa. Departamentul financiar va transmite link-ul. Puteti sa intrati acum pe email?

Investitor: Dvs de unde sunteti, din ce oraș?

Reprezentant IFN: Suntem din București dupa cum ati văzut si de pe numărul de telefon.

Investitor: N-am fost atent ca era un tel mobil.

Reprezentant IFN: Ați intrat pe posta electronica?

Investitor: Da, inca nu a venit.

Reprezentant IFN: Trebuia sa va vina un mesaj.

Investitor: M-am uitat si in spam sa stiti, nu e.

Reprezentant IFN: Mai faceti un refresh la pagina, poate vine mai greu. Iesiti din email si intrati din nou inapoi. Uitati-va la toate mesajele.

Investitor: Acum gata.

Reprezentant IFN: Și acolo a venit un link, corect? Accesam link-ul dat. Este link-ul unde dvs trebuie sa efectuati plata dupa ce introduceti toate datele. Ati intrat si v-a aparut, corect? […] Este numele link-ului în care dvs plasati datele și banii intra direct in contul dvs de investitii. Adica este un link anume doar al dvs. Putem sa facem activarea contului, putem sa intram chiar pe paltforma si sa va spun unde sa virati banii.

Investitor: Platforma ce link are?

Reprezentant IFN: Platforma este arpisfinance.pro.

Investitor: Vă spun pe litere A R P I S. F I N A N C E. P R O. Am scris ceva gresit? Nu, bine.

Reprezentant IFN: Puteti sa intrati acum pe mail si va trimitem link si de platforma.

Investitor: Așa, ca poate nu l-am scris eu bine. Pe dumneavoastră cum va cheamă? Îmi cer scuze, sunt batran si senil.

Reprezentant IFN: Florin. V-a venit un link pentru date si imediat vine link de la platforma.

Investitor: Apropo, pana vine link-ul, dvs cati ani aveti?

Reprezentant IFN: Ce varsta am eu? 32 de ani.

Investitor: A, super. multi inainte! Lucrati de mult la firma asta? E firma serioasa?

Reprezentant IFN: Da, deja activez de 5 ani. Uitati-va, ca dvs sa intelegeti cum decurg lucrurile, scopul nostru este ca dvs sa investiti si sa obtineti un profit cat mai mare pentru ca si noi avem un profit de 10% din profitul dvs. Adica nu avem profit din suma pe care dvs o investiti. Obtinem profit din profit.

Investitor: Sa zicem că investesc 10 mii de lei. Mie mi-ar intra lunar cam cat?

Reprezentant IFN: Haideti sa facem calculele matematice. Din suma de 10 mii, dvs veti avea un profit lunar de 4000 de lei. Și din 4000 de lei, cum avem noi 10 procente, noi vom avea 400 din suma dvs.

Investitor: Gata a venit link-ul. Artis finance. Eu am scris cu p in loc de t. Deci spuneti ca nu inteleg. Am intrat din nou pe site-ul ala unde sa fac plata. Aici scrie plan 1000 de euro. Ce e asta ca nu inteleg?

Reprezentant IFN: Este link-ul la platforma dvs, este echivalentul a 5000 de lei. Pai cum v-am spus sunt 3 pachete de activare. Planul dvs e 5000 de lei.

Investitor: Pai pe site am pachetul de 250 de dolari, 2500 standard. Apoi gold 7000 si apoi vip 30 de mii de dolari. Daca merg pe o logica simpla, eu ar trebui sa gasesc acest plan pe site-ul dvs, dar nu il gasesc si de asta mi se pare ciudat.

Reprezentant IFN: Nu gasiti planul de 1000 de euro pe artis finance. Bine, ne uitam in felul urmator. Intrati pe site. Acum sunt si eu pe artis finance. La primul pachet, 250 de dolari pachetul. Uitati-va mai jos, e o suma de 7000 de dolari si de 30.000 de dolari. Pachetele vip pentru cei care au deja experienta pe platforma, care deja stiu ce vor sa faca. Ca incepator sunt 250, 2500 si 5000. Dvs alegeti un pachet de la inceput, dupa ce dvs investiti, daca va place, puteti sa mai adaugati bani.

Investitor: Din păcate trebuie sa vina sotia si nu mai pot sa vorbesc. O sa ma mai uit eu pe site si revin la dvs cred ca pe maine. nu mai pot sa stau la telefon.

Reprezentant IFN: Pai da, dar dureaza doar 5 minute.

Investitor: Da, dar trebuie sa dau si un telefon. Trebuie sa fac altceva din pacate. Revin pe telefonul asta maine la dvs? Că aș vrea sa nu fie sotia acasa sa nu stie ce investitii fac eu, să ma prinda cu dvs in telefon. Ăștia sunt banii mei puși deoparte.

Reprezentant IFN: Va inteleg foarte bine, doar ca dureaza doar 5 minute. Facem acum legatura.

Investitor: Va sunt eu maine! Va rog mult de tot. Poate sa intre pe poarta din moment in moment si nici nu vreau sa ma prinda la calculator.