Cineast ucrainean, ucis pe front! Mesaj devastator transmis de soția acestuia: 'Nu ştiu cum să trăiesc şi să respir fără tine!'

Viktor Onisko, un editor de montaj celebru al cinematografiei din Ucraina, care se înrolase în armată, a fost ucis pe front, a anunţat luni Ministerul ucrainean al Apărării, fără a oferi mai multe detalii, relatează CNN, informează News.ro.

"Atât de mulţi ucraineni curajoşi şi talentaţi îşi sacrifică vieţile în acest război împotriva hoardelor întunericului, pentru a-şi proteja patria", spune Ministerul ucrainean al Apărării într-un omagiu pe care i-l aduce pe Twitter. "Fie ca lumina memoriei eroilor noştri să strălucească veşnic", a adăugat acesta, relatează News.ro.

Viktor Onisko a lucrat la filme ucrainene celebre, printre care "Turnul de veghe", "The Rising Hawk" (coproducţie cu SUA) şi "Viddana".

Centrul Dovjenko, arhiva de filme de stat a Ucrainei, a spus că este "o pierdere incredibilă pentru comunitatea cinematografică şi pentru Ucraina".

Soţia lui Viktor Onisko, Olga Birzul, a postat un lung mesaj emoţionant pe Facebook: "Inima mea va rămâne pentru totdeauna în teribilul an 2022. Pentru că tu ai rămas acolo. Eroul meu. Iubirea mea. Totul pentru mine. Nu ştiu cum să trăiesc şi să respir fără tine. Nu ştiu dacă voi mai putea visa vreodată. Singurul lucru pe care îl am de la tine este o fetiţă de 9 ani cu ochii tăi cenuşii. Când mă înecam în lacrimi, în tren, o zi întreagă, ea m-a mângâiat pe cap şi mi-a spus că tata a luptat pentru libertatea noastră, nu îl vom uita niciodată, tata va fi mereu în gândurile noastre. Fetiţa noastră adultă. Unul dintre miile de copii nevinovaţi ai căror părinţi au fost ucişi de blestemaţii de ruşi. Mă doare. De nedescris e durerea", a mărturisit Olga Birzui.

Famous Ukrainian film editor Viktor Onysko has died at the front.

So many brave and talented Ukrainians are sacrificing their lives in this war against the hordes of darkness to protect their homeland.

May the light of the memory of our heroes shine eternally. pic.twitter.com/kQkkMSCgDn