Cineasta neozeelandeză Jane Campion va fi recompensată cu Premiul Lumiere pe anul 2021, au anunţat luni organizatorii festivalului omonim, care au ţinut să salute astfel "un stil recognoscibil între atât de multe altele, o estetică ieşită din comun şi o poezie orbitoare", informează AFP.

Regizoarea, în vârstă de 67 de ani, urmează astfel în palmaresul Festivalului Lumiere, organizat în oraşul Lyon, fraţilor belgieni Jean-Pierre şi Luc Dardenne, potrivit news.ro.

Premiul Lumiere, ajuns la cea de-a 13-a ediţie, este decernat cu ocazia Festivalului Lumiere, eveniment dedicat filmelor de patrimoniu, care va avea loc în acest an în perioada 9-17 octombrie.

Jane Campion, scenarista şi regizoarea filmului "Pianul" (1993), a fost prima femeie care a câştigat trofeul Palme d'Or la Cannes şi, totodată, prima cineastă care a prezidat juriul Festivalului de la Cannes, în 2014. Ea va deveni şi prima regizoare recompensată cu Premiul Lumiere, prezentat de promotorii săi drept "Nobelul din cinematografie".

"Cu voci narative evocatoare, o compoziţie fotografică a planurilor filmate şi o fisură a normalităţii până la disconfort, stilul lui Jane Campion a busculat universul cinematografic" încă de la primul ei lungmetraj, "An Angel at my Table" (1990), potrivit Institutului Lumiere.

Jane Campion a rămas de atunci o cineastă puţin prolifică, regizând doar şapte lungmetraje în douăzeci de ani. Ea a surprins totodată industria de profil, lansându-se în universul producţiilor de televiziune, pentru care a regizat cele două sezoane ale serialului "Top of the Lake".

Jane Campion va prezenta în toamna acestui an noul ei lungmetraj, "The Power of the Dog", adaptat după o carte scrisă de Don Winslow. Filmul abordează subiectul traficului de droguri dintre Mexic şi Statele Unite şi îi are în distribuţie pe actorii Benedict Cumberbatch şi Kirsten Dunst.

Premiul Lumiere a fost atribuit la ediţiile precedente unor artişti de renume din industria cinematografică mondială, precum Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, Ken Loach, Gerard Depardieu, Milos Forman şi Clint Eastwood.