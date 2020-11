Ciocnire între liderii PSD - UDMR din Senat: 'Nu, nu, acum hai că...chiar mă enervez' / STENOGRAMĂ

Ședința a început la ora 09.00.

Au participat liderii grupurilor din Senat: Ștefan-Radu Oprea(PSD), Daniel Fenechiu (PNL), Cseke Attila (UDMR) și Radu Mihail (USR).

„Propunerea mea este următoarea: să avem astăzi un plen fizic la ora 14.00”, a început reprezentantul PSD, Ștefan-Radu Oprea.

UDMR-istul spune că nu așa a fost înțelegerea din ziua precedentă. Potrivit lui Cseke Attila, înțelegerea ar fi fost să se țină un plen mixt, cu prezență fizică unde este obligatoriu și vot online la inițiativele legislative.

„Stați puțin, ieri am întrebat acest lucru în mod concret. Facem fizic și facem online, și mi s-a spus că așa facem. Acum, dacă schimbăm astăzi...”, a declarat Cseke Attila.

„Am spus ori fizic, ori...n-a fost și”, a replicat liderul PSD.

„Nu, nu, acum hai că...chiar mă enervez”, a reacționat liderul UDMR.

În discuție intervine și liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care spune că UDMR are dreptate și PSD nu mai respectă înțelegerea. „Domnul Cseke are dreptate, așa e”, a spus liberalul

Cseke Attila a întrebat, apoi: „Când trecem la propuneri legislative, care este problema să facem partea aceea online, ca să fie oamenii prezenți și să poată să intervină?”

„Eu cred că suntem în campanie și trebuie să arătăm că, într-adevăr, această instituție funcționează, o prezență fizică e corectă. Sunt subiecte care sunt sensibile pe ordinea de zi, ați văzut că atenția presei este îndreptată asupra noastră foarte mult și eu cred că e un mesaj corect pe care împreună trebuie să-l transmitem către..., dar tot vorbim cu încrederea în Parlament, facem, dregem, chiar cred că e necesar să dăm un astfel de mesaj. Eu unul, ca și candidat, mă simt mai confortabil să știu că instituția din care vreau să fac parte lucrează, chiar lucrează”, i-a răspuns liderul PSD.

„Bun. Este regulament, PSD are majoritate, poate să decidă acest lucru, dar din punctul acesta de vedere, eu, până la finalul alegerilor, dacă se menține acestă opțiune astăzi, atunci este evident că în Comitetul liderilor degeaba discutăm, foarte sincer acum, degeaba discutăm. Am discutat ceva ieri, care s-a schimbat până azi. Nu este corect, eu nu degeaba am întrebat, de aceea am întrebat, pentru că una e una, alta e alta. Nici din centrul țării nu pot să spun acum unui om să se urce în mașină și să ajungă la București, pentru că nu are cum să ajungă (...) nu este corect, înțelegerea din Comitetul liderilor a fost cu totul altceva”, a spus Cseke Attila (UDMR).

În urma deciziei ca ședința de plen să se desfășoare doar cu prezența fizică a senatorilor, UDMR nu a putut participa pentru că toți senatorii erau în teritoriu știind că vor participa prin telefon la ședință, iar PNL și USR nu au intrat în sală invocând faptul că ar permite astfel respingerea inițiativei „Fără penali”. Ședința de plen de miercuri nu a avut, astfel, cvorumul legal necesar începerii lucrărilor.

PSD a acuzat restul partidelor că au chiulit, celelalte partide au acuzat decizia unilaterală a PSD.

Stenograma integrală poate fi consultată aici.