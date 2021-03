Ciolacu vrea Comisie de anchetă în Parlament pentru 'măsluirea datelor pandemiei': 'Un atentat la sănătatea românilor și la siguranța statului!'

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, urmează sfatul lui Adrian Năstase şi anunţă că va propune înfiinţarea unei comisiii parlamentare de anchetă privind măsluirea datelor pandemiei de către Guvern Orban. Acuzaţii în acest sens au fost lansate de ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

"Măsluirea cu premeditare a datelor pandemiei de către Guvernul Orban este un atentat la sănătatea românilor și la siguranța statului!

Răfuiala din Guvern dintre USR și PNL scoate la lumină ceea ce PSD spunea de multă vreme: că datele pandemiei sunt falsificate în funcțiile de interesele lor electorale, de cât de abrupt scădeau în sondaje! Cu premeditare, în deplină cunoștință de cauză!

Pe baza acestor date măsluite, s-au luat decizii cu impact direct asupra sănătății publice! Pe baza lor s-au restrâns drepturi și libertăți cetățenești! S-au închis școli timp de un an de zile! Localități întregi au fost carantinate! Afaceri ridicate cu greu au fost distruse! Pe minciunile lor!

Faptele lor sunt prea grave, ca să mai poată fi ascunse sub preș! Voi cere înființarea unei Comisii speciale de anchetă în Parlament, care să scoată la lumină toată golănia liberală! Și mă aștept ca transparenții de la USR să susțină acest demers!!!

Românii trebuie să știe cine sunt vinovații pentru suferințele îndurate, iar cei vinovați să răspundă conform legii!", scrie Voiculescu pe Facebook.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și fostul ministru al Muncii, din Guvernul Ludovic Orban, Violeta Alexandru, se ceartă pe cifrele pandemiei, pe credibilitate și modul în care „s-au pierdut” zile pentru a se putea organiza alegeri.

„La ce tensiune e în București de câteva zile de când a crescut numărul cazurilor de Covid, contează mult câtă credibilitate are persoana care face declarații și, binențeles, ce declară. Oricum, în București se declară multe. Recunosc că selectez deja, ascult oamenii în care am încredere pentru că mă uit la experiența lor. Afirmații oficiale/politice gen – nu am încredere în cifre/cifrele sunt altele, s-ar putea să evolueze lucrurile așa sau invers (fără să se indice argumentele), eu o să fac cum vreau ca să arăt că pot - nu doar că nu ajută, dar sporesc îngrijorarea. Un oraș atât de îngrijorat este un oraș căruia îi scade randamentul. Spun asta pentru că răspund zilnic la telefon/mesaje, mai ales oamenilor fără funcții, oameni care nu au de ce să se ferească, ei îmi spun exact ceea ce simt. Sincer, este cel mai mare câștig al meu de când am decis să mă implic în viața politică”, scrie pe Facebook Violeta Alexandru.

Unul dintre comentariile postării lui Alexandru îi aparține actualului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, care spune că „felul inovativ în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare”.

„Dragă Violetă, avem nevoie să construim încredere și vom reuși doar dacă spunem mereu adevărul. Felul 'inovativ' în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare. Din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicăieri în Europa nu s-a mai procedat așa. Din calculul incidenței la 14 zile au fost 'pierdute' vreo două zile”, scrie Voiculescu.

El apreciază că acestea sunt „artificiile” de anul trecut pe care le-a descoperit „cu surprindere și mai mult decât atât” și că „ne furăm căciula singuri”.

„Până să vorbim despre cum comunicăm, ceea ce comunicăm ar trebui să fie cât mai aproape de adevăr. Contează, mai ales în situații de genul asta. Altfel de furăm singuri căciulă mințindu-ne frumos. Bănuiesc că nu știai despre de mai sus. Asta poate îți lămurește de ce am spus zilele trecute că ”, încheie ministrul Sănătății.