Cioloș comentează delimitarea Ralucăi Prună de PLUS - Am insistat să se înscrie în partid. Discuția pe proprietate trebuia purtată acolo

Președintele PLUS Dacian Cioloș, a declarat, duminică la Constanța, referitor la delimitarea Ralucăi Prună față de ideea renunțării la proprietate privată, că a insistat ca aceasta să se înscrie în partid pentru a-și asuma acolo declarațiile făcute în spațiul public, scrie Mediafax.

„Doamna Prună n-a fost membră de partid, din păcate. Am insistat să se înscrie, inclusiv să fie candidată pentru alegerile europarlamentare. Discuții de genul acesta trebuie să aibă loc în primul rând în partid și abia după aceea în spațiul public. Cea mai bună modalitate pentru Raluca să fi contribuit la o altă abordare, dacă avea altă abordare, e să vină în partid și să-și asume acolo discuția. A fost așteptată, invitată. Am insistat până în ultimul moment să se înscrie și să candideze pentru alegerile europarlamentare. Din motive personale ale ei, a decis să ezite, să amâne decizia. Oricine e liber să-și exprime opiniile în spațiul public, dar când vorbim de un partid politic, cel mai bine e să vii să contribui în interiorul partidului la direcția pe care ai vrea să o vezi și apoi de acolo poți să te exprimi”, a afirmat Dacian Cioloș, într-o conferință de presă susținută, duminică, la Constanța.

Reacția lui Cioloș vine după ce fostul ministru al Justiției Raluca Prună a precizat, marți pe Facebook, că se desparte „categoric” de PLUS, afirmând că nu poate fi de acord cu ideile, promovate în numele partidului, de Oana Bogdan privitor la renunțarea la proprietate și că e păcat că PLUS se lasă târât într-un asemenea subiect.

Prună a adăugat că postarea sa nu este un atac la persoană.

În replică, reprezentanții PLUS au spus că „proprietatea privată este de neatins”. În presă a apărut o declaraţie a Oanei Bogdan, membru în conducerea PLUS, referitoare la renunţarea benevolă la proprietate. Oana Bogdan este membru al Biroului Național PLUS.