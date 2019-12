Ciprian Tătărușanu este nemulțumit de statutul său de la Olympique Lyon: Obiectivul e să mă calific la EURO

Ciprian Tătărușanu (33 de ani), portarul titular al echipei naționale a României, s-a declarat nemulțumit de statutul său de la Olympique Lyon, formația la care a jucat un singur meci oficial în șase luni. De asemenea, obiectivul pentru anul 2020 este calificare la EURO 2020, mai spune portarul, scrie Mediafax.

Sosit în iulie la Olympique Lyon, Tătărușanu nu l-a putut înlocui în poarta francezilor pe Anthony Lopes și a debutat într-un meci oficial la partida cu Toulouse, de miercuri, din Cupa Franței, scor 4-1.

"Din punct de vedere personal, a fost un an minunat. Soția mea a născut o fetiță, pe Isabel. Pe plan profesional, prima parte a fost una bună, cu rezultate satisfăcătoare atât pentru Nantes, cât și pentru echipa națională. A doua parte a fost mai puțin reușită pentru că am ratat calificarea directă la Campionatul European, iar la Lyon am jucat un singur meci. A fost un moment plăcut (n.r. - să debutez), ținând cont că am avut o evoluție sigură, iar echipa a câștigat. E clar că nu sunt mulțumit cu statutul meu de la club, dar atât în viață, cât și în fotbal, totul se poate schimba de la o zi la alta", a declarat Tătărușanu, pentru frf.ro.

Tătărușanu a vorbit și despre meciul cu Islanda, din semifinalele barajului pentru EURO 2020, spunând că obiectivul său pentru noul an este calificarea la turneul final alături de România.

"Obiectivul pentru anul 2020 este să fiu sănătos și să mă calific cu echipa națională la turneul final. De asemenea, îmi doresc să-mi ajut cât mai mult echipa de club. Sunt multe obiective, sper să mi le îndeplinesc pe toate. Este un joc extrem de important. Trebuie să ne calificăm pentru că pentru unii dintre jucătorii naționalei va fi ultima șansă de a evolua la un turneu final. Îmi doresc să lucrăm cât mai bine împreună (n.r. - cu Mirel Rădoi) și să îndeplinim obiectivul comun: calificarea la EURO 2020", a mai spus Tătărușanu.

Ciprian Tătărușanu a fost transferat de Olympique Lyon, în această vară, după ce a rămas liber de contract în urma despărțirii de FC Nantes. Portarul are 67 de meciuri la echipa națională.