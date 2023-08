Cîțu, despre presupusa OUG cu măsuri fiscale: 'Nici Dragnea nu şi-a permis astfel de măsuri, de un comunism feroce'

Fostul preşedinte al PNL Florin Cîţu susţine că „este reală” ordonanţa care vizează noi măsuri fiscale, el afirmând că un astfel de proiect de act normativ a fost elaborat la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi că documentul, care propune măsuri pe care „nici Liviu Dragnea” nu le-a propus, este „de un comunism feroce”. Fostul premier şi fost ministru al Finanţelor este de părere că liberalii nu vor susţine asemenea prevederi şi că cei care le vor vota „vor trebui să înfrunte poporul român”.

„Nu prea ai cuvinte cum să explici o astfel de ordonanţă pe care am văzut-o şi am confirmări că este reală, s-a lucrat la ea, în Ministerul Finanţelor, deci este un lucru real, ceea ce iarăşi mă surprinde, şi aş vrea să spun de la început că nu ştiu cum celor care au scris o astfel de ordonanţă nu le-a fost ruşine, nu le-a fost jenă, pentru că este o ordonanţă împotriva oamenilor care muncesc de dimineaţa până seara să le plătească lor salariile. Iar cei care au scris această ordonanţă nu au avut un pic de jenă, de ruşine faţă de aceşti oameni să scrie aceste lucruri acolo, pentru că este de un... nu de un socialism, de un comunism feroce, eu nu am mai văzut aşa ceva, nici Dragnea nu şi-a permis astfel de măsuri cum vedem în această ordonanţă, 59 de pagini, ceea ce arată, foarte în detaliu, arată că este o ordonanţă la care s-a lucrat mult timp, în detaliu, cu oameni care au stat acolo şi se vede o ură împotriva sectorului privat. De asta am spus, o văd ca pe o declaraţie de război a lui Marcel Ciolacu împotriva sectorului privat. Se simte urma, cum se ia fiecare element şi fiecare parte din economie şi este taxată, suprataxată şi aşa mai departe”, a afirmat Florin Cîţu, marţi seară, la Prima News, potrivit news.ro.

Cîțu susține că ordonanța ar crea inflație

El a explicat că proiectul de act normativ „încă” nu a fost prezentat în PNL, spunând că nu poate să „arate cu degetul către nimeni” din partid în acest sens. El susţine însă că în Guvern „a apărut acest produs”.

Cîţu e de părere că, şi dacă va fi implementată ordonanţa, aceasta nu va rezolva deficitul bugetar.

„Creăm, de fapt, inflaţie, creştere economică mai mică, îi afectăm pe români. Sunt multe măsuri acolo: creşterea impozitului pe dividende din nou, după ce a crescut anul trecut cu 60%, acuma le creştem iarăşi, investiţiile la bursă sunt impozitate de la unu la 10%, ceva ce nu am văzut, şi nu credeam că cineva poate să inventeze: ajustorul fiscal. Nici eu nu ştiam ce înseamnă, dar este explicat în această ordonanţă, este de fapt un fel de impozit forfetar pe profit: ai, n-ai profit, plăteşti impozit pe profit şi îţi calculează, în mărinimia sa, statul român prin acest ajustor fiscal. Nu mai ai voie, de exemplu, dacă eşti acţionar în mai multe microîntreprinderi, doar la una poţi să mai beneficiezi de impozit pe microîntreprinderi, la restul plăteşti impozit pe profit etc, etc. Impozitarea proprietăţii, îi descurajează pe oameni să deţină proprietate, tranzacţii imobiliare ş.a.m.d. Deci este cu o ură împotriva sectorului privat, cred că numai în comunism putea să fie aşa ceva. De aceea spun că nu cred că... Şi nu, nu.. În Partidul Naţional Liberal nu s-a discutat şi nu pot să spun că PNL va susţine aşa ceva, nu vreau să cred că vreodată PNL va susţine”, a afirmat Cîţu.

Cîțu: „Nu cred că o astfel de ordonanță va trece vreodată de votul PNL”

El a susţinut că cine va vota un astfel de act normativ „va trebui, după aceea, să înfrunte poporul român”.

Florin Cîţu a adăugat că este „profund nedrept” faptul că aceiaşi politicieni care „au distrus economia”, în loc să corecteze greşelile pe care le-au făcut, „vin şi atacă sectorul privat”.

Fostul preşedinte al PNL a declarat, întrebat fiind ce le va spune colegilor săi liberali dacă ordonanţa care vizează reducerile de cheltuieli va fi discutată în partid, că nu crede că un astfel de proiect va trece de votul liberalilor.

„Nu cred că o astfel de ordonanţă va trece vreodată de votul Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Cîţu.

El consideră că este ”inadmisibil” ca cei care au construit greşit bugetul să propună o astfel de ordonanţă, spunând că dacă actul normativ va intra în vigoare va urma o perioadă grea în anii care vin.

Liderul PNL Nicolae Ciucă a precizat, referitor la planul coaliţiei pentru reducerea cheltuielilor statului, că a fost stabilită măsura ca TVA să fie de 5% la cărţi şi manuale şcolare, această fiind singura excepţie şi neexistând discuţii ale liderilor coaliţie despre măsuri fiscale care să includă festiivalurile. Întrebat dacă a existat o decizie privind o taxă de 1% pentru imobiliele a căror valoare depăşeşte 500.000 euro, preşedintele liberalilor a explicat că este vorba de o analiza în aşa fel încât „această taxă să nu fie nici peste media europeană, nici să fie la 0,1% cât este în momentul de faţă”, însă nu a fost luată încă o hotărâre finală în acest sens.