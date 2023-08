Ciucă îl trage de mânecă pe Ciolacu în privința măsurilor fiscale: 'Să mai zăbovim oleacă!'

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, îi solicită premierului Marcel Ciolacu să continue dialogul în privința măsurilor fiscale, pe care Guvernul vrea să le ia, „chiar dacă mai zăbovim oleacă în timp”.

„Dialogul, consultările, atât cu mediul de afaceri, cât și cu societatea civilă, pe măsurile pe care Guvernul urmează să le ia, este foarte binevenit și chiar dacă mai zăbovim oleacă în timp este important să avem aceste discuții, inclusiv la nivel politic”, a afirmat Nicolae Ciucă, la sediul PNL.

Context

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Aleph News, că este dispus să își depună mandatul dacă liberalii nu sunt de acord cu măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare și cele de fiscalitate.

„Dacă nu se înțeleg aceste lucruri, eu îmi pun mandatul pe masă și ne întoarcem la români. Am și eu răbdarea mea, cum e și corect. Sunt un om foarte răbdător, foarte echilibrat... am alte defecte, e normal, sunt om, dar am și eu răbdarea mea. În joc este destinul nostru”, a spus Ciolacu.