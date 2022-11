CM 2022 | Fanii trebuie să fie atenți ce comportament. Vali Lazăr: 'Dacă vrei să faci ceva în țară musulmană, e grav, te leagă imediat, normal'

La Mondialul din Qatar - debutează pe 20 noiembrie - fanii trebuie să fie atenți ce comportament vor avea pe durata șederii la competiția care se desfășoară pentru prima dată iarna. Vali Lazăr (33 de ani), fost jucător la gruparea qatareză Al Shahaniya, a prezentat un mini-ghid despre "task-urile" pe care le vor avea suporterii în Qatar, anunță sport.ro.

CM 2022 | Vali Lazăr, dezvăluiri din interior

Fostul dinamovist cu o selecție în naționala României spune că toleranța e zero în Qatar, țară în care a stat un an.

"Acolo nu îți e frică de nimic. Când te urci în mașină și te filmează, îți scanează retina și degetele când intri în aeroport, adică nu o să poți să faci nimic. Dacă vrei să faci ceva în țară musulmană, e grav, te leagă imediat, normal. Pentru droguri, condamnare (n.r.: la moarte), da. Alcoolul ai voie să îl iei de la fan-zone-uri și de la magazine speciale sau restaurante și hoteluri care au licență pentru asta.

Dacă intri cu alcool, cu bere, sau să ai o bere în mașină și tu nu ai bani să îți procuri alcool, te-ai dus. Cardul acela se face doar în baza rezidenței și cu salariul. Dacă tu nu ai salariul o anumită sumă, ai un procent din el.

Deci nu poți să te duci să cumperi de 10.000 de euro băutură și să faci speculă cu ea. Ai o marjă pe lună, e maxim.

Dacă eu am un bax de bere la mine și am cardul la mine, e ok. Dacă eu și-l dau ție și tu pleci cu mașina de aici, nu e ok, răspuns conform legii", a declarat Vali Lazăr, potrivit Digi Sport.

Qatar și legislația privind băuturile alcoolice

Desfăşurarea Campionatului Mondial de Fotbal în Qatar, în 2022, nu a fost primită atât de bine de toată lumea. Fanii s-au temut la început că nu vor putea să facă multe lucruri odată ce ajung în ţara cu populaţie musulmană majoritară. O problemă a fost la început berea şi consumul sau. În Qatar există o legislaţie strictă legată de consumul de alcool. În Qatar este ilegal să consumi alcool de orice fel în locurile publice.

Halba de bere costă 18 dolari, iar preţul berii în interiorul zonelor pentru fani şi în apropierea stadioanelor s-a stabilit între timp. La începutul lui 2022 autorităţile au anunţat că preţurile ar urma să fie plafonate la alcool pentru fani.

Se va vinde bere doar în perimetrul stadioanelor, înainte de meci şi după meci. Pe stadioane, cei care au bilete vor putea bea doar bere fără alcool, Budweizer Zero. La FIFA Fan Fest, Budweiser se va vinde de la 18.30 ora locală.

Suporterii nu vor avea voie să consume bere în timpul primelor două meciuri ale zilei. Aşadar, dacă mergi la CM 2022 şi vrei neapărat să bei bere cu alcool o poţi face în afară stadioanelor şi conform regulilor stricte ale organizatorilor.

Cu toate acestea, suporterii nu se vor lăsa descurajați de aceste reguli privind consumul de bere și se vor deplasa în număr mare în Qatar pentru a urmări spectacolul fotbalistic.