CM 2022: CR7, eclipsat de Bruno Fernandes. Portugalia, a treia echipă care se califică din grupe

Portugalia devine a treai formație care iese din grupele CM 2022, după Franța și Brazilia , după ce a învins Uruguay cu scorul de 2-0. Omul meciului a fos Bruno Fernandes care a înscrs două goluri. Di. grupă mai fac parte Ghana și Coreea de Sud.

Portugalia: Costa - Cancelo, Dias, Pepe, Mendes - Bernardo Silva, Neves, Carvalho - Fernandes, Ronaldo, Joao Felix

Selecționer: Fernando Santos



Uruguay: Rochet - Gimenez, Godin, Coates, Olivera - Valverde, Bentancur, Vecino - Guillermo Varela, Cavani, Nunez

Selecționer: Diego Alonso

Stadion: Lusail, Al Daayen

Arbitru: Alireza Faghani / Asistenți: Mahammadreza Mansouri și Mohammadreza Abolfazli (toți din Iran)

Portugal's second goal by Bruno Fernandes 2-0 ⚽⚽ #PORURU pic.twitter.com/xBiP0lL30n

Christian Ronaldo was the key to Bruno Fernandes' goal! ????????????⚽️#PORURU pic.twitter.com/8KtBaKUw3b