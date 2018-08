CNN a decis când va difuza ultimul sezon din Parts Unknown

Ultimul sezon al emisiunii "Parts Unknown", realizată de regretatul Anthony Bourdain, care s-a sinucis în luna iunie, va fi difuzat în toamna acestui an, a anunțat postul de televiziune producător, CNN, potrivit variety.com.

Ultimul sezon va avea șapte episoade și doar primul dintre acestea îl are ca narator pe Bourdain - element specific al emisiunii -, restul fiind realizate pe baza materialelor de arhivă și a amintirilor membrilor echipei de producție, a declarat într-un interviu pentru The Los Angeles Times Amy Entelis, vicepreședinte executiv al departamentului de conținuturi al CNN.

Primul episod a fost realizat de Bourdain împreună cu realizatorul TV W. Kamau Bell, de la CNN.

Celelalte episoade îl prezintă pe Anthony Bourdain în călătorii cultural-gastronomice în Manhattan, New York, într-o zonă de la graniţa Texasului cu Mexicul, în Spania şi Indonezia, scrie Mediafax.

Anthony Bourdain a încetat din viață la vârsta de 61 de ani, pe 8 iunie, la Strasbourg, Franța, fiind descoperit spânzurat în camera de hotel în care locuia în timp ce lucra la acest sezon al seriei difuzate de CNN "Parts Unknown".

Bourdain era un maestru, atât în bucătărie, cât și în media. Prin emisiunile sale TV și cărți, a explorat condiția umană și a contribuit la schimbarea concepțiilor despre mâncare, călătorii și înșiși oamenii. A pledat pentru cauza populațiilor marginalizate și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în restaurante.

De-a lungul carierei, a primit aproape toate premiile oferite în industria de televiziune, printre care trofeul Peabody, în 2013, oferit vedetei și seriei sale "Parts Unknown", pentru "lărgirea vălului palatin și a orizonturilor în egală măsură".

În discursul de acceptare a acestui premiu, Bourdain a descris modul în care lucrează.

"Punem întrebări simple: Ce te face fericit? Ce mănânci? Ce îți place să gătești? Și oriunde în lume mergem, punem aceste simple întrebări", a spus acesta. "Primim răspunsuri cu adevărat uimitoare", a completat el.

The Smithsonian Institute l-a numit "starul rock original" al lumii gastronomice.

Bourdain a absolvit, în 1978, Culinary Institute of America și a lucrat în multe restaurante celebre.

În 1999, a scris un articol în The New Yorker, "Don't Eat Before Reading This", care a stat apoi la baza unui volum bestseller, lansat în 2000, "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly". Cartea i-a adus celebritatea la nivel mondial.

Inițial a fost gazda emisiunii "A Cook's Tour" pe Food Network, apoi a realizat programul "Anthony Bourdain: No Reservations" pe Travel Channel. "No Reservations" a fost un hit și i-a adus două premii Emmy și alte nominalizări.

În 2013, Bourdain s-a mutat la CNN, unde a devenit rapid una dintre vedete.

Sezonul al 11-lea al emisiunii "Parts Unknown" a avut premiera pe CNN în luna mai.

Deși este celebru pentru cărțile sale de gastronomie și călătorii, Bourdain a scris și mai multe volume de ficțiune și istorice.