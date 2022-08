CNN: Războiul din Ucraina a pus la pământ turismul est-european. România, printre cele mai afectate țări

Când Julie, care călătorește frecvent, a rezervat anul trecut o serie de călătorii la Varșovia, se aștepta să își petreacă weekend-urile în capitala poloneză vizitând obiectivele turistice, plimbându-se prin parcuri și mâncând pierogi. Dar când s-a apropiat data primei călătorii - 2022 iunie - oamenii din jurul ei nu mai erau atât de siguri că ar trebui să meargă.

"Mama mea și câțiva prieteni mi-au spus: 'Varșovia este destul de aproape de Ucraina, nu ești îngrijorată?'"", spune ea. Ea nu era îngrijorată. "Nu am avut nicio ezitare", spune ea.

Julie - care a preferat să nu-și dea numele complet - a vizitat acum Varșovia de patru ori în șase săptămâni și s-a îndrăgostit de oraș. "Este un loc fascinant, cu atât de multă istorie", spune ea.

Din păcate, nu toți potențialii călători simt la fel ca ea. Nu numai că Polonia are o graniță comună cu Ucraina, dar imaginile cu refugiați care trec granița par să sporească apropierea în mintea oamenilor, cu efecte devastatoare pentru industria turistică.

La sfârșitul lunii martie, ministrul adjunct al sportului și turismului din Polonia, Andrzej Gut-Mostowy, a declarat presei că anulările de rezervări din partea vizitatorilor străini au crescut cu 30% până la 40%.

Compania aeriană europeană Jet2 a suspendat chiar și zborurile către Polonia în luna martie. Acestea vor fi reluate în septembrie - doar că prea târziu pentru mulțimea de turiști din vacanța de vară.

Este o tendință care poate fi observată în întreaga Europă de Est. Operatorul turistic Last Night of Freedom, care organizează petreceri ale burlacilor și burlăcițelor în toată Europa, a văzut cum rezervările pentru Cracovia, oraș din Polonia, s-au prăbușit cu 60% pentru vara anului 2022.

"Cred că atunci când a început invazia, oamenii auzeau despre bombe în apropierea graniței, iar acum au această imagine în cap", spune fondatorul Matt Mavir.

Siguranța personală nu este singurul motiv pentru care oamenii stau departe. Oamenii spun că nu vor să meargă undeva și să fie văzuți că se distrează într-un loc în care percep că sunt mulți refugiați. Cineva și-a pierdut casa și tu ești acolo în tricouri asortate, bând bere - este o juxtapunere care nu se potrivește.

Britanicul Nicola Trup, care și-a vizitat familia în Varșovia în iulie, spune că această imagine a turiștilor urâți care se distrează în timp ce refugiații privesc pur și simplu nu este adevărată.

"Poate că a părut un pic mai liniștit decât de obicei în ceea ce privește turiștii internaționali și am observat cu siguranță că se vorbea mai mult în ucraineană." Cu toate că, după cum subliniază el, dacă nu vorbești poloneză sau ucraineană, nu ți-ai putea da seama.

Giulia Mulè, o bloggeriță din Wrocław, este de acord. "Ucrainenii sunt în Polonia dintotdeauna - sunt țări vecine", spune ea.

"În martie și aprilie au existat o mulțime de inițiative și centre care dădeau donații. Dacă știai unde sunt, vedeai cozi de mame și copii la anumite ore din zi. A fost trist, dar și plăcut să văd că multe locuri ajutau. Și nu e ca și cum ți-ar afecta vacanța. Gările au fost amenajate ca puncte de refugiați, dar acum nu mai este așa."

În ceea ce privește grijile legate de siguranță, Mule spune: "Dacă te gândești rațional, nu există absolut niciun risc."

Și nu este vorba doar de Polonia. Last Night of Freedom spune că rezervările sale la Budapesta, în Ungaria, au scăzut cu 45%, iar la Riga, în Letonia, cu 39%.

Cifrele Agenției de Turism din Ungaria arată o scădere de 37% către această țară în primele șase luni din 2022, comparativ cu 2019. Americanii au scăzut cu 65%. Agenția spune că cifrele sunt în creștere și speră să vadă sfârșitul anului cu doar 10% mai puțin.

Slovacia, care are o graniță comună cu vestul Ucrainei, a înregistrat o scădere a numărului de vizitatori străini cu 49% față de 2019, potrivit cifrelor agenției sale de turism pentru perioada ianuarie-mai. "Este greu de spus câți nu au vizitat din cauza fricii de pandemie și câți sunt îngrijorați de conflictul din Ucraina", a declarat un purtător de cuvânt. Capitala Bratislava se află la granița cu Austria, la o oră de Viena - și la 16 ore de Kiev. Cu toate acestea, granița comună este suficientă pentru a-i speria pe oameni.

Situația afectează chiar și țările care nu au graniță comună cu Ucraina. Liina Maria Lepik, directoarea Oficiului de Turism din Estonia, spune că jumătate din cele 350 de nave de croazieră programate să viziteze Tallinn în 2022 au fost anulate "ca efect direct al războiului" - pentru că nu mai pot face escală la principala destinație de croazieră din Marea Baltică, Sankt Petersburg.

Nu sunt numai vești cumplite. "Am auzit despre impactul războiului ca motiv de anulare a călătoriilor de grup, dar nu am văzut impactul direct al războiului în statisticile turistice", spune Lepik. "Numărul de vizitatori s-a îmbunătățit treptat în fiecare lună" - deși ea adaugă că nu se apropie încă de nivelurile de dinaintea pandemiei.

Nu toată lumea este atât de norocoasă. În ianuarie, Jacek Legendziewicz spera că 2022 va fi anul în care compania sa de ospitalitate din Cracovia, Jordan Group, își va reveni din pandemie. Dar apoi a venit invazia - și au pierdut 80% din rezervările de grup în trei zile.

"A fost nevoie să acceptăm imediat refugiați din Ucraina, iar acest lucru a umplut parțial hotelul", spune el. "Pentru a funcționa, însă, aveam nevoie de turiști normali".

Chiar și acum, deși cifrele consiliului de turism al Poloniei spun că numărul de vizitatori este în creștere, Legendziewicz - care este, de asemenea, director adjunct al Camerei Hotelurilor din provincia Małopolska - are în continuare probleme. Doar oaspeții săi de la conferințe continuă în mod normal, în timp ce numărul vizitatorilor străini "crește foarte încet". Oaspeții străini sunt în scădere cu 60%. "Rezultatul este de trei ori mai rău decât în 2019", spune el.

"Tot aud că Polonia, Cracovia sunt prea aproape de război". El plănuiește un nou slogan: "Niciodată nu a fost și niciodată nu va fi atât de ieftin ca acum".

După cum spune Matt Mavir: "Prin faptul că stau deoparte, afectează aceste locuri mai mult decât războiul în sine. Dacă oamenii ar putea să sprijine [Polonia] și să o viziteze, ar ajuta și dincolo de graniță." Compania sa donează 10% din profitul oricărei călătorii în Polonia organizațiilor caritabile pentru refugiați de pe teren.

Câștigătorii regionali

Interesant este că două țări din regiune înregistrează o creștere a numărului de turiști. Moldova, care se învecinează cu Ucraina, a văzut mai mulți vizitatori străini în primul trimestru din 2022 decât înainte de pandemie, trecând de la 31.000 de turiști nerezidenți în 2019 la 36.100 în 2022.

Între timp, Lituania - care se învecinează cu aliații ruși Belarus și cu exclava rusă Kaliningrad Oblast - spune că, până în iunie, numărul de vizitatori era la 88% din nivelurile din 2019. Acei "vizitatori" includ ucrainenii care fug de conflict, dar cifrele din Letonia, Marea Britanie și Statele Unite sunt toate în creștere.

Chiar și Polonia, cu o scădere de 25% a turismului global din februarie până în mai 2022, a înregistrat o creștere de 20% a vizitatorilor din SUA. Un purtător de cuvânt al Oficiului de Turism polonez a declarat pentru CNN că abolirea de către Polonia a măștilor, a izolării și a regulilor de carantină în martie "ar trebui să fie luată în considerare".

Deși cifrele americane ale Poloniei arată bine, situația generală nu este atât de roz. "Situația a devenit foarte instabilă și imprevizibilă", spune Wojtek Mania, de la Organizația de Turism din Poznań. "Este cu adevărat frustrant și exasperant faptul că politica influențează turismul, care ajută oamenii să se adune."

Orașul nu are încă cifre pentru 2022, dar Mania spune că "influența războiului este foarte intensă". Și în timp ce situația pentru călătorii independenți nu este la fel de rea, călătoriile în grup au căzut în prăpastie.

Când a început invazia, țările scandinave și Spania au anulat rezervările, a spus el. Apoi li s-a alăturat Marea Britanie, iar operatorii de turism au anulat călătoriile "în număr foarte mare".

Potrivit lui, oamenii "nu iau în considerare geografia" și pun laolaltă o întreagă regiune. De fapt, spune el, ideea de "Europa de Est" și "Europa de Vest" este o reminiscență a vremurilor sovietice - iar aceste concepte sunt atât de înrădăcinate în conștiința publică încât prevalează asupra geografiei simple și a faptelor.

"Au trecut mai bine de 30 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice și dintr-o dată este ca un zombie geopolitic care influențează industrii precum turismul în Europa Centrală și de Est", explică el. "Războiul declanșat de Rusia a afectat o întreagă regiune și un întreg continent."

Dorota Wojciechowska, director al Oficiului de Turism al Poloniei din Londra, subliniază că orașe precum "Cracovia, Gdansk, Wrocław, Poznań și Varșovia... sunt toate situate la sute de kilometri distanță de granița cu Ucraina.

"Distanța dintre Cracovia și Kiev este ca distanța dintre Londra și Madrid". Călătorii individuali din Marea Britanie încep să se întoarcă, spune ea.

Scopul, spune Mania, este "să ne concentrăm pe informarea oamenilor că suntem în siguranță. Că nu suntem în stare de război, că nu suntem pe linia frontului și că nu ai mulțimi de refugiați care campează în piețele orașelor vechi. Nu se întâmplă nimic pe străzi".

Care este problema? "Turismul se bazează pe emoții, iar argumentele raționale nu ajung la oameni pentru că au aceste sentimente, așa că este greu de transmis."

S-ar putea să existe un alt factor care să facă să scadă cifrele - faptul că, după doi ani de pandemie, mișcarea de "răzbunare a călătoriilor" face ca oamenii să rezerve călătorii pe lista de dorințe, ceea ce înseamnă că destinațiile principale cedează sub presiune, în timp ce locurile mai puțin cunoscute sunt trecute cu vederea.

Aceasta este o teorie a lui Tom Smith, director general regional pentru Europa la Intrepid Travel. Cele mai bine vândute excursii ale sale din acest an sunt un tur ciclist pe Dunăre și Best of Central Europe, care cuprinde Austria, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia și Polonia. În 2019, acestea au fost Rusia și o călătorie lungă în jurul Moldovei, Ucrainei și României.

"Este vorba mai degrabă de tendințele post-pandemice decât de război", spune el. "Oamenii au petrecut luni întregi gândindu-se la locurile pe care și-au dorit întotdeauna să le viziteze, așa că nu este surprinzător faptul că optează pentru călătorii care să cuprindă "marile hituri" din Europa Centrală și de Est."

România și Polonia, cele mai afectate

Acestea fiind spuse, Smith consideră că Polonia și România au înregistrat o scădere irefutabilă legată de invazie.

"Am călătorit recent în România și, deși erau câțiva turiști, localnicii mi-au spus că au văzut o scădere mare a turismului, în special în jurul zonei Deltei Dunării, cea mai apropiată de Ucraina."

El adaugă: "Când a avut loc invazia, a existat nervozitate în legătură cu călătoriile în Europa de Est în general. Acum că oamenii au văzut că războiul este limitat la Ucraina, se simt mai încrezători. Dar când vine vorba de țările care se învecinează cu Ucraina, există încă o oarecare reticență.

"Din nefericire, acest lucru se întâmplă într-un moment în care populația locală are nevoie de turism mai mult ca niciodată, pe măsură ce se recuperează după pandemie. Este posibil ca oamenii să nu fie siguri dacă este potrivit să viziteze - dar, călătorind în aceste țări, sprijiniți eforturile lor de a ajuta refugiații ucraineni."

În plus, acestea sunt locuri frumoase de vizitat în sine, adaugă Mulè.

"Sfârșitul verii, începutul toamnei este una dintre cele mai bune perioade pentru a merge. Este foarte cald, însorit, dar nu prea cald. Sunt munți, litoral, orașe... și, deși prețurile cresc, dacă ești plătit în lire sau dolari, vei ieși la o masă foarte bună și vei râde când vine nota de plată."

Iar dacă v-ați întrebat ce puteți face pentru a ajuta Ucraina, spune ea, vizitarea acestor țări ar fi un bun început.

"În Polonia am primit milioane de refugiați. Este o creștere mare a numărului de persoane care accesează serviciile poloneze. Așa că, cu cât sprijiniți mai mult Polonia, cu atât mai mult sprijiniți Ucraina."

În Poznań, Mania este de acord.

"Am avut o minoritate ucraineană mare înainte de război, iar acum este mai mare. Mulți lucrează în domeniul ospitalității, în hoteluri, restaurante - dacă vreți să sprijiniți refugiații, susțineți-i venind în Polonia și căutați restaurante ucrainene sau locuri unde lucrează.

"În acest fel puteți susține turismul și, de asemenea, refugiații, care încearcă să-și construiască o nouă viață."