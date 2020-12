Co-președintele USR-PLUS București Vlad Voiculescu: Am votat pentru oamenii buni din ţara asta, indiferent de preferinţele lor politice

Copreşedintele USR-PLUS Bucureşti Vlad Voiculescu a afirmat că a votat "pentru oamenii buni din ţara asta - indiferent de preferinţele lor politice", potrivit AGERPRES.

"Am votat cu sete! Pentru oamenii buni din ţara asta - indiferent de preferinţele lor politice de la un moment sau altul, pentru a scăpa ţara de hoţia generalizată, pentru şansa unei generaţii de a arăta ce poate, pentru o schimbare profundă - a politicii şi a societăţii! Astăzi stabilim încotro merge România. Şi cu ce viteză! Am încredere în voi! Am încredere în noi!", a scris Vlad Voiculescu pe pagina de Facebook.