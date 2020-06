Codrin Ștefănescu, atac neașteptat la adresa lui Raed Arafat: M-a DEZAMĂGIT! A devenit un servitor umil

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că șeful DSU, Raed Arafat, l-a dezamăgit profund și în ciuda faptului că în trecut l-a susținut puternic, acum constată că a ajuns ”servitorul umil al unei găști din PNL”.

”M-a dezamāgit Arafat. Imens! L-am apārat de-a lungul anilor, am fost la mitinguri pentru el, am insistat sā nu fie aruncat peste bord cât am fost la guvernare. El s-a schimbat, nu eu! Azi a demonstrat cā a devenit servitorul umil al intereselor unei gāsti din PNL. Gascā, grup organizat, care continuā sā-si batā joc de români si sā se imbogāteascā pe spinarea lor. Iar prelungirea stārii de alertā e parte din acest plan.”, scrie Codrin Ștefănescu.