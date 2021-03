Codrin Ștefănescu, atac virulent la adresa lui Marcel Ciolacu: personaje fără onoare și scrupule

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, reacționează la declarația liderului PSD, Marcel Ciolacu, cel care a spus că oameni precum Liviu Dragnea sau Adrian Năstase au ușile închise la PSD. Codrin Ștefănescu susține că baza partidului gândește altfel și nu ar de acord cu reformele propuse de Marcel Ciolacu.

”Ciolacu, viclean copil de casā, zice cā Nastase și Dragnea nu se pot întoarce in PSD niciodatā! Cā PSD-ul condus de el merge spre viitor, un viitor in care partidul stā sluj in fata Sistemului de la care își ia ordinele! Cā Nastase și Dragnea sunt cam penali, iar noul PSD e un fel de usere și nu acceptā! Am așteptat toatā ziua o reacție din partea oricărui membru din conducerea partidului! Nu a venit, lașitatea a atins cote alarmante! Așa cā ii răspund eu lui Ciolacu: te înșeli, nu tu decizi asta! Baza partidului gândește cu totul altceva, membrii simpli și fără funcții de conducere nu vā mai suportā! Tu, Grindeanu, Dâncu și Stanescu, reprezentați tot ceea ce votanții noștri nu admit sau acceptā! Lașitate, securism, fricā, trādare! Și promit sā vā arāt in viitorul apropiat cât de mult contați pentru electorat! Personaje fārā onoare și scrupule ce sunteți!”, scrie Codrin Ștefănescu.