Un profesor de matematică din Cluj-Napoca are o colecție unică în România de peste 120 de jocuri de șah din 40 de țări. Din colecție face parte un joc de șah din Australia în care turnurile au forma Operei din Sydney, iar celelalte piese de urși koala și canguri, potrivit Mediafax.

Emil Sitaru, profesor de matematică la un liceu din Cluj-Napoca, a declarat că a început colecția cumpărând jocuri de șah din țările pe unde a fost, care să reprezinte ceva specific, din tradiția și cultura țării respective.

„Am început să adun jocuri de șah de peste 20 de ani și am în colecție peste 120 de astfel de jocuri care nu seamănă între ele. Pe mine șahul m-a ajutat de multe ori în viață, în momente grele, am predat în străinătate, în SUA și Franța, eram singur acolo, fără familie, și jucam mult timp șah. După ce m-am întors în România am înființat cluburi de șah pentru copii, Academia de șah Sitas, ca să folosim șahul în scop educațional, pentru copii începând cu clasa zero. Colecția am început-o cumpărând jocuri de șah din țările pe unde am fost, care să reprezinte ceva specific din tradiția și cultura țării respective, iar în acest fel au aflat prietenii despre această pasiune, și au început să îmi aducă jocuri, la fel ca și membrii familiei. Am reușit să adun o colecție unică în România, jocurile provin din 40 de țări de pe 6 continente, cum ar fi Thailanda, Mexic, Japonia, China sau Zanzibar”, a spus Sitaru.

În colecție se află un joc de șah din Australia, în care turnurile sunt reprezentate sub forma Operei din Sydney, iar alte piese de urși koala și canguri, simboluri ale țării, dar și jocuri în care apar spartanii care se înfruntă cu perșii, soldații lui Napoleon cu austriecii, dacii cu romanii, cavalerii teutoni cu polonezii, armatele care au participat la Războiul Civil din SUA.

Citește și: Nouă locuinţe vechi de aproximativ 6000 de ani sunt cercetate de arheologi români şi chinezi

„Ca materiale, am șah din cristale de Bohemia cu piese poleite din aur și argint, piese din aur de Toledo cu dragoni și Don Quijote de la Mancha, șah din marmură și piese semi prețioase, din fildeș, porțelan, tablă din piele de Cordoba cu motive maure. De asemenea, am jocuri cu regele Arthur, cu Star Trek, Stăpânul inelelor, Harry Potter, Familia Simson, cu simbolurile echipei Real Madrid, cu portretele regilor Poloniei. Jocurile au și informații explicative pentru copii”, a explicat profesorul clujean.

Pe lângă jocuri, Emil Sitaru a adunat și tablouri care au ca tematică șahul, cărți valoroase de șah, ceasuri vechi, expoziția fiind în sine o pledoarie pentru șah, pentru a-i stimula pe cei mici să învețe acest sport și să se perfecționeze.

Colecția de jocuri de șah este prezentată o dată pe an în cadrul unor expoziții, dar pe perioadă determinată, visul profesorului de matematică fiind să găsească o sală adecvată în Cluj-Napoca pentru o expoziție permanentă, interactivă, cu vitrine cu LED-uri, cu ecrane de prezentare, care să constituie un punct turistic pe harta orașului.

„Vreau să fac o Casă a Șahului care să găzduiască expoziția într-o sală și care să mai cuprindă o sală de joc unde să fie organizate competiții, dar și cursuri de șah pentru copii și adulți, plus o cafenea”, a subliniat Emil Sitaru.

Acesta a explicat că șahul dezvoltă la copii gândirea clară, logică, sistematică, aceștia fiind învățați să stea concentrați la masă, lucruri care îi ajută mai târziu în viață, în profesie.

„Beneficiile acestui sport sunt imense asupra inteligenței și caracterului copiilor, îi învață să respecte adversarul, acceptă înfrângerea după o partidă de șah, îi ambiționează să devină mai buni. Un copil firav din punct de vedere fizic are șansa, la șah, să fie învingător. În plus, șahul oferă o oportunitate de socializare pentru cei mici, se joacă împreună cu alți copii, participă la competiții, iar părinții sunt mulțumiți că i-am scos din fața calculatorului”, a conchis Emil Sitaru.