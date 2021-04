Comedia romantică Ticket to Paradise, cu Julia Roberts şi George Clooney, lansată în 2022

Comedia romantică „Ticket to Paradise”, producţie Universal Pictures cu Julia Roberts şi George Clooney în rolurile principale, va fi lansată în 2022, potrivit news.ro.

Filmul îi aduce din nou împreună pe cei doi actori, buni prieteni, care au mai lucrat la „Ocean’s Eleven”, iar premiera lui este stabilită pentru 30 septembrie 2022, potrivit Variety.

Regizat de Ol Parker („Mamma Mia: Here We Go Again”, „Best Exotic Marigold Hotel”) după un scenariu pe care l-a scris cu Daniel Pipski, lungmetrajul are în centru doi foşti soţi care se găsesc implicaţi într-o misiune comună: încearcă să îşi oprească fiica îndrăgostită să comită aceleaşi greşeli pe care ei le-au făcut în trecut.

Filmările pentru „Ticket to Paradise” urmează să înceapă anul acesta, în Australia, unde producţia va beneficia de scurtire de taxe din partea guvernului.

Clooney şi Roberts se numără printre producători.

George Clooney a lansat recent „The Midnight Sky”, în care a şi jucat, iar cel mai recent rol al Juliei Roberts a fost în drama „Ben Is Back”.