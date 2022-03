Concert caritabil, la Arena Naţională, în sprijinul refugiaţilor din Ucraina

Un concert caritabil în sprijinul refugiaţilor din Ucraina urmează să aibă loc pe data de 12 martie, la Arena Naţională. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în şedinţa de luni a Consiliului General al Capitalei, cu 28 de voturi "pentru" şi două abţineri. Hotărârea vizează aprobarea unui protocol de colaborare în vederea organizării, pe Arena Naţională, a evenimentului cultural artistic în scop umanitar "We Are One", informează Agerpres.

În baza protocolului, municipalitatea va pune la dispoziţie Arena Naţională şi va asigura costurile cu întreţinerea şi utilităţile necesare, Pro Tv va asigura campania media, iar Saga Festival SRL - programul artistic, cu participarea unor artişti consacraţi, precum şi covorul de plastic care va proteja gazonul.

"'We Are One' este un eveniment cultural/artistic şi caritabil, în cadrul căruia zeci de artişti locali şi internaţionali vor concerta, cu scopul de a strânge donaţii pentru ajutorarea refugiaţilor ucraineni, cât şi de a trage un semnal de alarmă asupra nevoii de a stopa războiul ce se desfăşoară în Ucraina. Condiţia parteneriatului constă în asumarea obligaţiei Saga Festival SRL de a dona, în scop caritabil, după plata tuturor taxelor şi impozitelor, veniturile realizate din vânzarea de bilete, donaţiile făcute de partenerii comerciali şi donaţiile publicului participant la eveniment", se arată în referatul de aprobare, semnat de primarul general, Nicuşor Dan.