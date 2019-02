Conducerea Apa Nova, noi detalii despre apa din București: Rezultatul analizelor noastre, diferit de cel al DSP

Conducerea Apa Nova sustine, dupa publicarea de catre MS a corespondentei DSP cu societatea, privind calitatea apei din Bucuresti, ca cele doua institutii nu au avut un comunicat comun din cauza ca rezultatul analizelor efectuate a fost diferit.

"Am fost contactat de DSP si ni s-a transmis ca au fost prelevate probe si s-au constata depasiri ale concentratiei de clor, fara a ne transmite documente. Am primit doar un tabel in format imgine, La ora 18,52, cum e precizat in materialul DSP, ni s-a solicitat sa emitem comunicat si are sa informam populatia ca nu e apa buna de baut. Avand in vedere diferentele clare intre analize, aproape o contradictie, in jurul orei 19,30, ne-am manifestat disponibilitatea de a preleva probe in cursul noptii in echipe comune, a fost o discutie teledonica, a fost respinsa ideea. Am facut teste suplimentare si le vom pune la dispozitia autoritatilor, ce pot spune e ca sunt bune", a declarat Epsica Chiru, director general adjunct Apa Nova.

