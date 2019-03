Conducerea PSD, atacată din interiorul partidului - Mai terminați cu legile justiției odată! Schimbați discursul, dragi colegi de la București

Primarul din Brăila, Marian Dragomir, a cerut conducerii partidului, duminica, la Conferinta Extraordinara a PSD Braila, in care se alege conducerea filialei, sa schimbe discursul si sa renunte la temele privind justitia, potrivit debraila.ro.

Edilul a fost aplaudat de social-democratii aflati in sala in care se desfasoara evenimentul.

“Sunt trist pentru ca ne vedem la alegeri, pentru ca o parte din colegii nostri isi aleg un alt drum in viata. Sa discutam despre realizarile din judete, ca sa ia exemplu cei de la Centru. Noi vorbim despre un singur lucru. Mai terminati cu Legile justitiei odata! Vorbim despre ceva ce nu ne caracterizeaza, schimbati discursul, stimati colegi de la Bucuresti. Ori le schimbati, ori nu le schimbati (n.r. Legile justitiei), dar abandonati subiectul. Ne fac rau tuturor! Stimati colegi ganditi-va pe cine trimiteti la televizor, la cine comunica”, a declarat Marian Dragomir in discursul sustinut in fata membrilor PSD.

La conferinta de alegeri este prezent Codrin Stefanescu, precum si Rovana Plumb, Dan Suciu, Sorin Pintea si Gabriel Les.