Consilier PNL s-a autosuspendat pentru a nu aduce prejudicii de imagine partidului

Consilierul liberal braşovean Andrei Kadaş s-a "autosuspendat" din partid joi, cu o zi înainte de şedinţa Biroului Permanent Judeţean al PNL Braşov, în care urma să se discute dacă a adus sau nu prejudicii de imagine formaţiunii politice prin afirmaţiile sale la adresa şefului IPJ Braşov, chestorul Valentin Flucuş, scrie Agerpres.

Anunţul a fost făcut de Andrei Kadaş pe pagina sa de Facebook.

"Urmare a evenimentelor din ultimele zile, în calitate de membru al Filialei Judeţene Braşov a Partidului Naţional Liberal am luat decizia de autosuspendare. Rămân alături de PNL şi de colegii mei liberali, dar nu pot rămâne nepăsător faţă de campania agresivă declanşată de adversari la adresa partidului nostru. Hotărârea mea nu este legată de satisfacerea intereselor personale sau ale apropiaţilor: copii, fosta soţie, rude prin alianţă etc. Am luat această decizie grea pentru a nu afecta imaginea formaţiunii politice din care cu mândrie şi respect am făcut parte, condusă la Braşov de un lider care merită toată consideraţia: Adrian-Ioan Veştea! (...) şi condusă la nivel naţional de un braşovean, un lider care merită toată consideraţia: Ludovic Orban!", afirmă Kadaş în postarea sa.

În aceeaşi postare, Kadaş "dezaprobă vehement" "ideea vehiculată în ultimele zile, aceea de victimizare prin intermediul celor doi copii minori".

"Vreau să cred că, de acum, factorii abilitaţi vor face documentare cu cea mai mare responsabilitate în vederea emiterii oricărui mandat de percheziţie, pe care îl vor duce la îndeplinire conform procedurilor legale. Cum? În baza interesului primordial al copiilor, viitorul acestei ţări. Am încredere în justiţia română, cu protejarea interesului superior al minorilor în proporţie de 100%!", a precizat consilierul autosuspendat din PNL Braşov.

Omul de afaceri braşovean Andrei Kadaş, producător la o televiziune locală, a folosit un limbaj catalogat, de asociaţia profesională a poliţiştilor braşoveni, drept"insultător şi calomnios" la adresa şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, chestorul Valentin Flucuş. Reacţia consilierului liberal pe reţeaua de socializare a venit la câteva zile după ce poliţiştii braşoveni au pus în executare un mandat de percheziţie, emis de un judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, la domiciliul acestuia, unde, în prezent, locuiesc fosta soţie şi cei doi copii. Percheziţia a fost efectuată în dosarul de fraude informatice, în care, ulterior, trei persoane au fost arestate şi alte două plasate sub control judiciar.