Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care OMV Petrom Marketing preia benzinăriile deținute de Art Petrol SRL în România, în urma tranzacției rețeaua OMV Petrom ajungând la 558 de stații în România, anunță MEDIAFAX.

Părțile au convenit să nu facă publică valoarea tranzacției, conform unui comunicat OMV Petrom.

Două dintre stații sunt amplasate pe șoseaua de centură a Bucureștiului între Otopeni și Mogoșoaia, pe fiecare sens de mers și vor fi operate sub brandul OMV. A treia se află pe drumul european 574 (Pitești-Craiova), în Albota, la ieșirea din Pitești și va fi operată sub brandul Petrom. Cea de-a patra se află la ieșirea din Giurgiu, spre București și va deveni stație GPL Petrom. De asemenea, o altă stație Art Petrol, din Alexandria, va fi trecută sub brandul OMV.

„Strategia OMV Petrom privind rețeaua de distribuție urmărește optimizarea prezenței teritoriale și extinderea prezenței în zone cu potențial de creștere, cum ar fi noile zone rezidențiale care se dezvoltă rapid, noile șoselele de centură și autostrăzile. Ne concentrăm în același timp pe calitatea produselor și serviciilor oferite, astfel încât să răspundem cât mai bine obiceiurilor de consum ale clienților”, a declarat Daniel Ion, retail manager OMV Petrom.

Prin această tranzacție, OMV Petrom a preluat întreaga rețea Art Petrol, care includea opt stații de distribuție carburanți. OMV Petrom și-a asumat în mod voluntar ca trei din cele opt stații să fie cesionate, alături de o stație din portofoliul existent, în perioada următoare, către cumpărători care dispun de calitățile necesare operării stațiilor.

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 58,3 milioane bep în 2018. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 790 benzinării, la sfârșitul lui septembrie 2019, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,011% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,639% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,998%, iar 18,352% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti și la Bursa de Valori Londra.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de 27,8 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2018.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În perioada 2007-2018, compania a alocat aproximativ 52,5 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.