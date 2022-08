Constanţa: Orchestra Simfonică Bucureşti susţine trei spectacole, la sfârşitul săptămânii viitoare, în Piaţa Ovidiu

Orchestra Simfonică Bucureşti va susţine, la sfârşitul săptămânii viitoare, trei concerte în Piaţa Ovidiu din Constanţa, iar printre invitaţi se vor afla Irina Baianţ şi Alessandro Safina.

Primăria Constanţa a anunţat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că în perioada 19-21 august, de la ora 20.30, în Piaţa Ovidiu, va avea loc prima ediţie a Festivalului de muzică BLACK SeaMPHONY.

"Publicul este invitat trei seri la rând să asculte, să danseze şi să recunoască repertorii diverse, pornind de la muzica clasică, muzica pop-crossover, rock şi piese de radio recognoscibile, care satisfac gusturi muzicale dintre cele mai variate”, a precizat Primăria Constanţa.

Astfel, în prima seară a Festivalului BLACK SeaMPHONY, atât constănţenii, cât şi turiştii aflaţi pe litoral, vor putea asculta celebre coloane sonore ale celor mai cunoscute filme americane interpretate de Orchestra Simfonică Bucureşti, sub propriul concept denumit Pe Aripile Muzicii. Vor urca pe scenă alături de artiştii Orchestrei Simfonice Bucureşti, Irina Baianţ, cunoscuta soprană, şi compozitorul şi dirijorul Andrei Tudor. Publicul va putea recunoaşte coloane sonore din filme celebre precum: "Războiul Stelelor”, "Titanic”, "Games of Thrones”, "Rocky”, "Zorro”, "Cei 7 magnifici” etc.

În cea de-a doua seară, alături de Orchestra Simfonică Bucureşti, publicul va avea bucuria să îl asculte pe îndrăgitul artist de talie internaţională Alessandro Safina, care va susţine spectacolul Notte Sotto Le Stelle. Dirijorul acestei seri este Francesco Rosa.

În cea de-a treia seară, Orchestra Simfonică Bucureşti va încheia Festivalul BLACK SeaMPHONY printr-un concert cu un concept dinamic, intitulat Rock Symphonic. Cătălin Opriţoiu, solistul acestui concert va interpreta Anotimpurile de Antonio Vivaldi, reorchestrată în varianta pop/rock de Eduard Dabrowski, care va dirija acest concert, Artiştii vor interpreta melodii din repertoriul trupelor The Beatles, Queen, Led Zepelin, AC/DC, etc.

Evenimentul este organizat de Direcţia Cultură, Educaţie, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia Philson Young.