Constantin Budescu nu este dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a declarat la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari că jucătorul Astrei, Constantin Budescu, este unic în România. Cu toate acestea, tehnicianul clujenilor nu îl dorește în echipa sa,potrivit Mediafax.

”Noi avem jucători foarte buni în România, dar talentul lui Budescu e unic. Are și meciuri în care nu joacă bine, dar până și Messi are meciuri în care nu joacă bine. E un jucător de mare talent și un antrenor trebuie să se adapteze la ce lot are la dispoziție. Dacă l-aș avea pe Budescu, aș vorbi de Budescu. Acum nu-l avem. Eu nu l-am cerut pe Budescu. Nu se bate nimeni pentru el. Poate cei de la FCSB îl vor, nu știu, e problema lor”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

În actualul sezon din Liga 1, Constantin Budescu a marcat de șase ori și a contribuit cu șase pase decisive în cele 13 partide în care a apărut.

În clasamentul Ligii 1, CFR Cluj se situează pe locul 1, cu un total de 41 de puncte.